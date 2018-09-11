川普一席話 亞洲蘋概股全倒

2018-09-11

蘋果新機發表前慶祝行情走調 十一年來首見

〔編譯羅綺、記者卓怡君／綜合報導〕蘋果將在美國時間九月十二日發表新一代iPhone，但美國總統川普卻要求蘋果把生產線從中國搬回美國，市場不安情緒再度增溫，台灣與亞洲相關蘋果概念股昨全面重挫，代工廠鴻海、和碩重跌逾三％、大立光大跌近八％、穩懋跌停，蘋果新機發表前的慶祝行情完全走調，為iPhone問世十一年來首見。

川普政府計畫加碼對中國兩千億美元產品課徵廿五％關稅，關稅清單包含科技類商品，蘋果憂心旗下AirPods、Mac mini、Apple Watch等產品恐被迫漲價。

貿易戰讓蘋果新機發表前的慶祝行情變調，昨除蘋概股重鎮的台股跌破年線外，其他亞洲蘋概股也難逃衝擊。香港股市方面，為蘋果生產揚聲器組件的瑞聲科技，股價跌三．八％；鏡頭供應商舜宇光學科技也下跌三．三％。日本股市的蘋概股日東電工、阿爾卑斯電氣、夏普分別下跌○．九％、○．二％、○．七％。

台股昨開高走低，指數一度跌破一萬零七百點關卡、摜破年線，終場收在一○七二五．八點，下跌一二一．一九點。

金管會主委顧立雄昨下午出席活動時表示，台股跌幅「過大了」，蘋果不管移到哪裡去，還是需要相關零組件，也需要相關蘋概股的支撐，「這部分我們不擔心。」