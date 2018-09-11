中國富豪光速崛起 莫名隕落

2018-09-11

〔編譯盧永山／綜合報導〕中共總書記習近平近年來以掃蕩貪腐之名，對前領導人江澤民人馬進行清算，造成多家與江系有關的財團負責人中箭落馬；且因中國成長放緩、債務壓力升高，又面臨美中貿易戰、資金外流衝擊，中共當局也對多家財團進行整頓，除限縮海外投資，更迫使他們拋售資產，將資金轉回國內。

前海航集團董事長王健今年七月初在法國南部拍照時「意外摔死」，但死因引發外界質疑；流亡海外的中國商人郭文貴爆料指出，海航集團股權結構不透明，美國正要展開調查時，王健就死了，但這也保護了中共幾千個高官在海外的數兆資產帳戶。

前北京大學經濟系教授夏業良表示，海航集團是中共高層領導人的集體「小金庫」，傳與中國副總理王岐山的關係密切，甚至江澤民嫡孫江志成及親信都持有海航股權。

明天系集團負責人肖建華去年一月在香港酒店遭人押回北京受審，迄今下落不明，也有人指他已死亡；肖建華被視為江澤民人馬的大帳房、前國家副主席曾慶紅之子曾偉的白手套，被指控幫江系人馬撈錢和洗錢、掏空國庫。

此外，萬達集團董事長王健林近年舉債在海外大肆併購，造成負債超過四千二百億人民幣，在中國成長放緩，債務壓力升高之際，中共高層懷疑他有藉海外併購將資金帶到海外嫌疑；在中共壓力下，萬達集團被迫拋售資產。

習近平為了鞏固權力，開始收緊對網路的控制，擁有網路即時通訊系統「微博」的騰訊也被開刀；中國今年八月底宣布，限制網路遊戲數量和兒童玩遊戲的時間，並要求騰訊下架網路遊戲「怪物獵人：世界」，理由是收到大量家長的舉報。