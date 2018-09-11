捲政治鬥爭？ 馬雲退位爆陰謀論

2018-09-11

阿里巴巴主席職明年交棒張勇

紐時︰無徵兆、有隱情

〔編譯盧永山／綜合報導〕阿里巴巴集團昨發布公開信，集團董事局主席馬雲將在明年九月十日、滿五十五歲時卸下職務，交棒給現任執行長張勇；由於馬雲正值壯年就退位，外界揣測原因並不單純，傳可能與他捲入中共政治鬥爭，擔憂自己「死於非命」，因而選擇急流勇退、明哲保身。

馬雲在公開信中表示，卸任董事局主席是他深思熟慮、認真準備十年的計畫，未來除了繼續擔任阿里巴巴合夥人和為合夥人組織機制做努力和貢獻外，他想回歸教育；但紐約時報先前報導分析，馬雲毫無退隱的徵兆，恐另有隱情。

被指江系色彩濃厚 恐死於非命

中共總書記習近平上台沒多久，就爆發前中共總書記江澤民人馬薄熙來等人密謀政變消息，因此開始以掃蕩貪腐之名對江系人馬展開清算；而二○一四年九月在紐約證券交易所上市的阿里巴巴，其股東擁有濃厚的江系色彩，包括江澤民嫡孫江志成、江系政治局常委劉雲山之子劉樂飛、前中國總理溫家寶之子溫雲松等，江系人馬透過投資阿里巴巴與馬雲進行商業結盟，也讓馬雲染上濃厚江系色彩。

二○一五年五月中國爆發股災，中共當局暗批馬雲協助太子黨放空期貨，再用現金買進跌停股，進行兩邊套利，導致金融市場動盪；之後，劉樂飛在十月中共十九大期間被調查，緊接著溫雲松被捕、江志成被踢爆用特權操控千億人民幣資產等，這些「紅二代」都陸續中箭落馬。

去年七月初流亡海外的中國商人郭文貴前陣子爆料，直指馬雲、騰訊董事長馬化騰等人將來「不是死於非命，就是待在監獄，因為他們知道太多了」；郭並以已遭到逮捕的富商「明天系」負責人肖建華為例，指中共當局為了防止財富外移，會用盡辦法讓巨款歸回國家。

根據港媒報導，今年四月的二○一八中國綠公司年會上，馬雲高調向中國「表忠」：「中國歷史上從沒有像今天這麼壯大的企業家群體，中國企業家也從沒像今天受到如此重視，我想現在肯定是中國歷史上企業家數量最多、企業家地位最高、企業家經營環境最好的時代」；去年底在浙江省嘉興市烏鎮召開的第四屆世界互聯網大會上，也一再強調國家擁有「網絡主權」；顯示馬雲為避免踩到國家「紅線」，現在引退似乎是最佳時機。