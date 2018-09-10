苦兒尋母迷途 暖警護送回家

2018-09-10

住朴子小五生 想念在雲林工作媽媽

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣朴子小五洪姓男學童，想念在雲林縣口湖鄉工作的媽媽，七日下午放學後，央求同班「麻吉」王姓學童陪他去找媽媽，王童情義相挺，由他騎小單車、洪童站後輪旁凸出處，就這樣克難上路，前進八．五公里卻迷路，入夜後受困台八十二線快速公路平面路段，所幸嘉義縣警局交通隊員警李正義等人巡邏發現，將兩人連同單車載回朴子市，交給心急如焚的家長，結束這場苦兒尋母迷途記。

洪童的雙親離異，爸爸服刑，由阿公、阿嬤照料，本月七日打電話請媽媽接他去度週末，媽媽回應「沒空」，當天下午放學後，洪童拜託王童陪他去找媽媽，王於是騎著小單車載他去口湖。

小單車沒後座，洪童站在後輪軸心兩側凸出處，這對麻吉只帶些許銅板，下午四點半從朴子市出發，計畫沿台八十二線平面路段到達西部海岸，接台十七線北上口湖，單程路程約三十公里。

偕友騎小單車克難出發 入夜卻迷路

小單車雙載很費力氣，即使兩人輪流騎，還是累得上氣不接下氣，晚上六點越過東石大橋，到台八十二線與台十七線交會處，才騎了八．五公里，兩人又累又餓，在路口超商各花二十五元吃一碗泡麵。

繼續上路時天色已昏暗，洪童誤判方向，兩人已迷路，又沿台八十二線往回走，汽、機車呼嘯而過，險象環生。

嘉義縣警局交通隊員警李正義、吳文良與蔡立超執勤期間，約五點十分在台八十二線八公里處發現兩人。

幸經巡邏警發現 連人帶車送回朴子

李員以為兩童住附近，鳴笛提醒他們靠邊騎，晚上八點二十五分左右，李與同僚要回隊交班，行經同一路段又看到兩童，趕緊折返詢問，洪童要求用警車載他去找媽媽，員警婉拒，連人帶車載回交給阿嬤。

洪童的阿嬤說，前陣子老伴生病住院，孫子由前媳婦帶至口湖同住幾天，但每天有一餐沒一餐的，到開學前帶回朴子，才過十天，孫子又想找媽媽，才會發生這起尋母迷途事件，以後會盡量「顧牢牢」。