深化台美加實質關係 明年度預算增列五成

2018-09-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部明年度主管預算共編列二六○．六億元，與上年度規模相當，不過因應外交情勢，分配有所調整。例如因斷交而減列預算的拉美地區雙邊合作計畫經費，以及我與北美國際交流經費增列五成，達一億兩千餘萬元。

「台灣關係法」40年 擴大辦理活動

外交部說明，我與美國將持續拓展台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）等合作項目，另明年適逢「台灣關係法」立法四十年，外交部規劃擴大辦理相關活動，因此增加經費。

根據一○八年度外交預算，「國際會議及交流」項下的「其他交流」共編列四億兩千多萬元，分配給亞太、亞非、歐洲、北美等地域司以及國際組織、國際傳播與NGO等業務單位。其中負責美國與加拿大業務的北美司，在此項就佔比約四分之一，不僅佔比最大，規模也自去年度的八千萬元，成長了約五成，達一億兩千五百萬元。

預算說明指出，相關經費將用於推動美加重大工作計畫專案，協助台美國會交流活動，結合美國民間團體與公關公司力量推動台美關係，增進美國朝野各界對我之支持。

而明年適逢美國與我斷交、「台灣關係法」立法四十週年，外交部指出，我方規劃在美國中央與地方等層級，擴大辦理相關活動，考量業務需要，擴編北美司經費額度。

我與美國也規劃拓展GCTF合作，未來將擴大包括合作領域、探討議題及參與國家範圍。外交部也說，台美間將進一步強化我「新南向政策」與美國「印太戰略」的區域聯結，此項經費成長皆與這些工作計畫有關。

另外，我政府也持續推動與美加兩國的實質合作關係，包括磋商洽簽經貿協定及官員互訪，都是外交部工作重點，此筆經費也將運用在此方面。我駐加拿大代表陳文儀赴加拿大後，數次公開強調促進經貿交流是他的工作優先項目。