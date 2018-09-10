美召回中美洲3國大使》學者：美中在拉美直接對壘

2018-09-10

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國上週罕見發布聲明，召回美國駐巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多大使及臨時代辦，「商議」這三國相繼與台灣斷交、並轉向中國的決定。學者昨指出，美國基於區域戰略考量，明顯比從前更重視台灣，而此舉形同在拉美直接與中國對壘，也使美中台關係更複雜，需要密切關注中國將如何應對，觀察美中會否走向新冷戰。

政大國際關係研究中心主任丁樹範昨受訪分析，通常召回大使代表事態嚴重，此次美國行政部門的動作，一方面反映美國擔心中國影響力在拉美的擴散，透過實際舉措表達關切；另一方面也顯示美國國會對此區域的關心與挺台提案，對行政部門造成壓力，行政部門必須有所回應。

丁樹範也說，以往台灣和拉美國家的個別關係，在美國正式「參一腳」之後，將變得更複雜，而此舉形同美中在拉丁美洲直接對壘，也會讓美中關係變數更多。丁樹範指出，若中國願意付出更大代價、再挖角我拉美友邦，顯然會激怒國會，甚至可能要求行政部門考慮與台灣建交，美中關係進入新冷戰、全面對抗的可能性就會變大；若中國稍微放慢在拉美推進影響力則否，目前還不能確知走向。

傳達「中國大欺小，美國會出手」的訊息

中正大學戰略研究所教授宋學文則分析說，美國基於區域戰略考量，明顯比從前更重視台灣，而在兩岸經濟規模與國力都不對稱的情形下，中國如此對待「美國的盟友」，美國將出於支持民主盟友的角度支持台灣。最重要的因素則是，中國力量已經達到美國後院，美國基於國家利益考量當然關切，也「做動作」給其他中南美洲國家與中國看，傳達「中國以大欺小，美國是會出手的」。

宋學文認為，以台灣角度而言，不應抱持「仰賴美國、樂見美中角力」的心態，他仍希望兩岸尋求恢復對話機制，向和平方向發展。