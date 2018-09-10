18年後 全台9成是逾30年老宅

2018-09-10

〔記者徐義平／台北報導〕根據未來四年都市更新發展計畫報告推估，八年（二○二六年）後全國屋齡逾卅年的老宅將近六百萬宅，占全國住宅存量比率超過七成，若不加速都更作業，二○三六年時，屋齡逾卅年老宅將近七四○萬宅，占比達八十七．五八％；也就是十八年後，全國每十戶住宅有近九戶是高齡老宅，老化加速且更嚴重。

另對照國發會都市及區域發展統計資料顯示，全國都市計畫地區面積僅占國土比率約十二．八八％，全國有八成以上民眾集中居住在不到十三％的國土上，又碰上住宅老化問題，若不加速都更，抗災能力堪慮。

報告也警告台灣老宅問題嚴重，包括部分老舊建築物的建築立面、公共管線老舊，加蓋違建嚴重，多數位於狹窄巷弄中，且消防設施不完備，耐震設計與現行規範有差距，還有公共設施及活動空間不足，環境品質不佳等問題；加上台灣已步入高齡社會，目前六十五歲以上高齡者占人口結構近十三％，五層樓以下老舊住宅多無設置電梯，老人住老宅已是嚴重的社會問題。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，都市更新已不是建築投資業的產業發展問題，更應該連結到高齡化、少子化的社會課題，從環境、機能需求層面全面檢討都更，聚焦在公安、健康福祉等長期議題，甚至可擴大到周邊產業，例如可導入智慧建築、智慧城等資通訊（ICT）運用。

寬頻房訊總經理游世一直言，現行都更模式是「專門修理好學生」，要求每案必須達到百分百，出現少數不同意戶，就推給實施者自行解決，就算近一年多的危老方案，雖有助於小基地推動都更，但要求必須退縮建築線、卻未同步放寬建蔽率與建物高度，容積獎勵是拿得到卻用不完，政策理想與實際執行有差距，政府得趕緊解決。

他建議，透過更新方式新蓋建物，或可考慮放寬容積率，再要求建商分回部分產權，只可做為只租不售的社會住宅，會較現行直接找地蓋社會住宅，來得更有效率且符合市場需求。