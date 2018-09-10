危老條例上路逾1年 北市卡30多案

2018-09-10

〔記者徐義平／台北報導〕去年底政府宣示今年是「都市危險及老舊建築物加速重建條例（簡稱危老條例）」上路後關鍵的一年，全國透過危老條例完成的都更案要達到核定五百案、一萬戶的目標。內政部政務次長花敬群坦言，今年應該是達不到了，是「自己錯估情勢，太過樂觀」；他也點出問題所在，危老上路已超過一年，但多數地方政府的自治條例尚未完成，尤其是指標的台北市，據他瞭解，就有卅多案在排隊等待。

花敬群解釋，這個目標是依據全台新建住宅十萬戶為基礎推估，若一年透過危老條例核定的都更案可達五百案、一萬戶，僅是新建住宅的十分之一，「當初我們認為可以達成、且是合理目標」；只是沒想到該條例自去年五月中發布實施至今，已快要一年半，但多數縣市的自治條例還躺在議會，造成很多百分百的「危老案」只能排隊等待，期盼地方政府能快點放寬建蔽率與興建高度，「據我所知，光是台北市就有卅多案在等待」。

他樂觀預期，今年底部分縣市會通過地方自治條例，再加上新法上路三年內申請，可增加十％容積獎勵，預期明年下半年到後年上半年申請量會大爆發。

對於因都更條例修正草案在立法院躺了五年多，有都更實施者切割都更案、改走「危老快車道」；對此，花敬群說，目前並沒有延長危老條例的打算，一切依據當初訂定的法規與目的進行，就算十年落日到了，都更條例修法理應早就完成，還是可走都更模式。

他認為，不論是危老條例或者是都更條例修法，最理想情況應該是都市再生，但都市再生並非直接用推土機推掉一個街廓，也可採分區分塊推動；只是目前很多條件還不成熟，得要民眾相信政府、政府能力也夠，才會使得都市再生有共同願景，未來十年還是充滿想像的空間。