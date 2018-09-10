除都更路障 容獎將全面行政審查

2018-09-10

都更條例修正草案推都審會轉型

將無法刪減容獎

〔記者徐義平／台北報導〕在立法院躺了五年多的都市更新條例修正草案，好不容易在上個會期初審通過，新會期被列入優先法案，力拚年底前上路。內政部政務次長花敬群強調，過去都更審議委員會強調「公益」與「回饋」，常因容積獎勵刪減等爭議，拖慢審查進度，引發爭議與不信任，未來都更條例修正案三讀後，只要是都更案、就具有公益性，委員只要再確認是否符合法規，沒有資格去刪減容獎，可望大幅加快審查速度。

「解決爭議」非「製造爭議」

花敬群表示，過去常引起爭議的「都市更新審議委員會」未來將改名為「都市更新審議與爭議處理委員會」，功能將調整且強調爭議處理能力，也就是不同意戶的爭議處理，委員會必須聽過正反雙方意見後做出明確裁決，而不是要實施者再回去溝通。

花敬群指出，「透明、清楚、容易」是未來都更的方向，讓委員會轉型是很大的改變，過去是「製造爭議」的委員會轉型為「解決爭議」的委員會，需要很大的努力，也會引起很大的反彈，目前只能「硬著頭皮往前衝」。

業者︰不同意戶問題仍難解

不動產開發公會全聯會秘書長于俊明表示，以更新地區規劃設計的「△F5-1」都更案類型為例，與鄰近建物有關的設計更新容積獎勵可從零到十％，完全看委員的好惡，常讓都更實施者苦不堪言，也造成參與都更戶的不信任；北市府已改為行政審查制，讓可拿到的容積獎勵具有預見性，不僅提升審議效率，也讓計畫案維持穩定；若全面實施，對都更審議效率當然有幫助。

麗寶集團麗盛建設總經理何昭宏也說，若委員會功能從「容獎」公益審查、轉變為不同意戶的「爭議」調解，對於實施者而言有很大的幫助，過去就常因個人因素凌駕於法規審查，造成都更實施變數增加；但這只是解決前端容獎明確問題，最終還是會碰上不同意戶難題，都更最後一哩路還是困難重重。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛建議，與危老重建條例比較，建議都更條例修正草案可在程序、公部門裁量範圍等，想辦法再簡化、更透明化，都更條例修法才可達到事半功倍的效果。