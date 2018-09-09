一定要親到妳 北市原民會主委被控性騷

2018-09-09

〔社會新聞中心、記者蔡亞樺／台北報導〕去年十月上任的台北市政府原住民族事務委員會主委陳誼誠，被一名退休女教師控訴，在今年初一場原住民教師協會的餐會上藉酒意強摟、親吻她，過程中還說：「我一定要親到妳」，女老師認為自己被公然羞辱，憤而離席。事後投訴，經市府性平會、市議員協調後，她認為「涉事者仍未能正視自己的錯誤，正義也未獲伸張」，日前正式提告對方性騷擾，案由台北地檢署偵辦中。

原民教師餐會 藉酒意強吻女師

陳誼誠昨對此表示「沒有這回事」，反批該名女老師惡意渲染。他說，當天餐會是公開場合，絕對沒有性騷擾，先前就有人故意用黑函攻擊他，包括該名女老師等多名在場教師，曾簽名證明他沒有性騷擾，不解女老師為何後來出面指控，檢方至今尚未傳喚他及其他人證，一切交由司法調查。

陳誼誠強調沒此事 交司法調查

據了解，指控遭陳誼誠性騷擾的退休女教師，今年一月廿七日參加原住民教師協會舉辦的活動後，當天下午四時與陳誼誠等人到一家原住民餐廳續攤。她控訴，當天眾人飲酒歡唱，氣氛愉悅，未料唱到一半，陳突然拉住她的手，作勢要親，她嚇得把對方的手撥開，陳又伸手拉住她的手和帽子說：「我一定要親到妳！」她雖閃躲，仍被對方強吻到左臉頰，當下感覺很噁心，隨即離開餐廳。

女老師提告表示，當天現場有市府人員、原住民教師協會等多人目擊，事後她向市政府和多位原住民市議員反映遭性騷擾，市府性平會一度介入協調，卻都沒能讓她獲得公平與正當的對待和答案。

女師指正義未獲伸張 決定提告

女老師還提到，事後陳誼誠曾跑到她的台北市住家樓下，對當天行為提出一份「聲明書」，她認為聲明書中陳述的內容與事實不符，沒有誠意，才決定提告為自己討公道。

據悉，四十六歲的陳誼誠是原民會唯一博士，頗受高層青睞，市長柯文哲出席陳的就職典禮時曾透露，該職缺是用市長室遴選投票方式決定，當時陳誼誠以一票之差勝出。