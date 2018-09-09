蘇侯拚一級戰區 具指標意義

2018-09-09

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕新北市作為全國人口最多的都市，也是朝野兩大政黨擴大地方執政版圖，爭取未來中央執政權兵家必爭之地。民進黨黨政核心人士坦言，民進黨若能拿下新北市，對於這次地方選舉和下一次總統、立委選舉，都具有相當指標性意義。國民黨則視新北一役為黨主席吳敦義、新北市長朱立倫的「共同政治命運」，賭上兩人的政治生命。

而民進黨提名的蘇貞昌與國民黨提名的侯友宜，也不約而同成為兩黨此次選舉的領頭羊。蘇貞昌除繼續勤跑基層外，也頻頻全台跑透透，與各地綠營縣市長參選人合體，拉抬民進黨整體氣勢；而新北市是藍軍唯一執政的直轄市，且相較其它直轄市，侯的選情明顯被看好，也理所當然擔任起領頭羊的角色，時時越界拉抬其他縣市候選人。

國民黨黨內人士指出，吳敦義曾在中常會透露，自己與朱立倫私下聊天時，提醒對方新北市長選戰就是兩人的「共同政治命運」，因為如果目前藍營唯一在手上的新北市執政權丟掉，自己等同選輸，朱立倫同樣也會輸掉政治生命。

國民黨人士表示，對民進黨而言，如果拿下新北市，「等於一次打死兩個人」，二○二○年最可能的兩位挑戰對手就沒了，才會安排天王級人物參選，目的是想把國民黨困在新北市；但國民黨對新北市的選情很有信心，侯友宜無論支持度、看好度都甩開對手，國民黨會將重心放在中台灣。

民進黨輔選人士則說，侯友宜輔選能量未如預期，與蘇貞昌的民調是越拉越近，蘇貞昌下個階段將開始進行組織收網，除了與議員參選人聯合競選，進行「垂直整合」之外，黨中央、市黨部也會協助各議員參選人之間聯合競選，進行「水平整合」，接著透過各地同鄉會、後援會，做複式動員。蘇團隊會在最後兩個多月，從壓制變成領先。