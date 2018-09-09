新北市長選戰》侯打友誼牌 黏住年輕人

2018-09-09

記者何玉華／特稿

國民黨新北市長參選人侯友宜由警界轉入政界，擔任新北市長朱立倫的副手，經七年多的市政歷練，扛著「鐵漢英雄」的光芒首次參選，並形塑務實做事的形象。侯友宜贏的策略，是擴大擔任副手時的政績，並用「厚友誼」爭取跨黨派民眾支持，目標是固守藍營基本盤，再擴大爭取中間、年輕選民支持。

二○一○年朱立倫擔任新北市長後，侯友宜就出任副市長，直到今年二月底辭官參選，七年來有多名副市長異動，他始終不動如山，與朱立倫的合作默契不言可喻，也成為國民黨的最佳接棒人選。另一方面，從追捕槍擊要犯、白曉燕、陳進興案等，侯在民間樹立警察英雄的形象，在民眾普遍厭煩藍綠惡鬥的大環境下，他獨樹一幟的從政風格，在藍綠都有票房。

市政辯護助攻 固守藍營基本盤

面對民進黨傾力奪取新北，在蘇貞昌陣營批評「朱、侯的市政缺失」時，新北市政府團隊以「市政辯護」為由助攻反擊，讓侯更有餘裕打選戰。他主攻過去八年來興建全國最多的國民運動中心、公托、污水下水道等政績，在既有的市政建設基礎下，喊出「三環三線升級為三環六線」、「公托翻倍」、「都更加速」等，宣示要做得更多、更好，強調最近八年做得比蘇老縣長時期更好。

另外，緊咬「對手年紀大」問題，侯友宜言必稱「老縣長」，凸顯「過去式」與「現在式」的世代脫節感，爭取年輕選民認同；面對蘇貞昌要求辯論，他「以拖代辯」，並形塑「老縣長口才好」對比他「素人參選的說話憨慢」；他也主打「厚友誼」情感訴求，爭取不分黨派的選民支持，吸納中間選民及淺綠票源。

進入選戰後期的短兵相接，黨務組織已積極運作，多名藍營立委將在九月底競選總部成立後加入，之前由市黨部部署的廿九區主委、總幹事、後援會會長等也將全面動員，分進合擊，透過綿密的組織全力守住新北市。