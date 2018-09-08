Ｆ16再加碼百億 提升戰力可防撞

2018-09-08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層官員昨透露，基於更加強化F-16戰機戰力、保障F-16戰機飛行員安全等考量，國防部決定對現正執行中的F-16戰機性能提升計畫，再加碼一○六億元，總經費由一二九六億元上修到一四○二億餘元。

精準飛彈增量增項 維持台海空優

官員強調，加碼的一○六億元，主要是F-16戰機配備的各式精準飛彈，軍方決定要「增量、增項」，讓F-16戰機在完成性能提升計畫後，足以因應中共戰機戰力的躍升，藉由F-16戰機配備更多種類的精準飛彈，達到維持台海空優的目的。

此外，基於由吳彥霆飛官駕駛的F-16戰機，在今年六月漢光演習期間失事撞山，飛行員不幸殉職，軍方經檢討後認為，有必要在F-16戰機上加裝最新型的「自動防撞地系統（Auto GCAS）」，即使在飛行員身陷昏迷的狀態下，戰機也可在最後一刻自動拉起機身不致撞擊地面，以保障飛行員生命安全，這項「自動防撞地系統」的採購案，也已納入加碼的性能提升計畫之內。

最新防撞地系統 可避免戰機撞山

官員指出，美國空軍的F-16戰機機隊目前都陸續加裝最新型的「自動防撞地系統」，可以有效防範戰機在失控的情形下撞山（地面），我國F-16機隊目前配備的則是類似民航機使用的「加強地面接近警告系統（EGPWS）」。

EGPWS是在戰機與地面過度接近時，會發出急促的警告聲，提醒飛行員注意並且改正，而「自動防撞地系統（Auto GCAS）」的功能更進一步，一旦系統發出危險警告，但飛行員因為各種原因沒有立即改正，或者是因為已經陷入昏迷狀態而無從改正戰機姿態時，這套新的安全系統將會自動拉高機身，爬升到安全高度，以避免發生戰機撞山事件。

官員表示，國防部是在八月十五日正式通過F-16戰機性能提升計畫的修訂，全案金額由一二九六億二三七六萬四千元，調增為一四○二億四○四萬五千元，增加的一○六億餘元，將用在「精準彈藥採購調整，以及新增籌購『自動防撞地系統』等項」。

官員說，有關加碼一○六億元所涉向美增購精準飛彈以及「自動防撞地系統」等項目，日前均已完成與美方洽談，F-16戰機性能提升計畫的全案期程，仍將按照原先規劃，在民國一一二年底前完成。