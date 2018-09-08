鄭文燦出書 蘇貞昌暗喻未來閣揆

2018-09-08

〔記者蘇芳禾／台北報導〕一路從不被看好到穩定執政，尋求連任的民進黨桃園市長鄭文燦昨舉辦新書發表會「鄭文燦模式」，邀請行政院長賴清德、新北市長參選人蘇貞昌出席。鄭文燦表示，很多人都說，希望循鄭文燦模式贏得選舉，他認為，這個模式若有價值，應該是讓台灣在多元中有一種包容，希望每件事情都能讓不同價值呈現，蘇貞昌則以發言順序暗喻鄭文燦是「未來的」行政院長。

賴清德致詞表示，鄭文燦很像他喜歡的金庸小說主角「張無忌」，學得中西各家武功，最後團結明教、中原，每個門派都與他並肩作戰，就像鄭文燦到桃園後，團結民進黨、在野黨、無黨籍，未來解決台灣問題的政治模式，「應該就是鄭文燦模式」。

鄭文燦則說，台灣社會有很多優點，他不希望這些優點因為政治對立而被淹沒，他當過前總統陳水扁、前行政院長蘇貞昌、謝長廷、總統蔡英文各時期的發言人，從這些人身上，他了解到決策者的韌性。他希望做每件事情，都能讓不同價值可以呈現，「沒有辦法一百分，但我只求最大程度的共識。」這也是為什麼桃園的府會關係和諧，大家往前走、不吵架。

與鄭組成「貞鄭會做事」連線的蘇貞昌，稱讚鄭文燦有特別的人格特質，每個人看到他都不會生氣，像是「很有個性」的前副總統呂秀蓮、蔡總統，看到鄭文燦都不會生氣，這點其他人很難複製。

蘇並開玩笑說，這場發表會的發言順序剛好是他這個前行政院長在最後，現任的賴清德在中間，讓未來的行政院長最先講。暗喻鄭未來更上一層樓。