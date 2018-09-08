丁守中參訪公宅 批柯文哲掠前人之美

2018-09-08

〔記者簡惠茹／台北報導〕居住議題成為台北市長選戰焦點，國民黨台北市長參選人丁守中昨和國民黨副主席郝龍斌到台北市興隆D2公宅舉行記者會。丁守中批台北市長柯文哲掠前人之美，完成的一千多戶公宅其實都是前市長郝龍斌的政績；郝龍斌則要柯文哲就算「割稻尾」也要把事情做好，但卻沒積極努力規劃公宅。

台北市文山區的興隆D2公宅上月抽籤，吸引許多民眾申請，五百一十戶公宅招租，申請案件收到九千多件，中籤率僅五％。丁守中和郝龍斌昨前往公宅，直指公宅是郝擔任台北市長時發包的，柯文哲卻攬為自己的政績。

丁守中指出，柯文哲掠前人之美，號稱四年要蓋兩萬戶公宅，卻完全跳票，現在完工的公宅都是郝任市長時規劃發包施工，一千兩百八十九戶公宅明明是郝的政績，柯文哲卻宣稱是自己的施政成果。

郝龍斌說，不反對柯文哲割稻尾，但要把事情做好，不要只說不做，興隆公宅當初是他任內規劃發包施工，現在中籤率很低，顯示民眾真的有需要，柯文哲當市長卻沒有積極努力規劃公宅，導致居住一直是大問題，好的政策可以延續、照期程完成，市政要一棒接一棒延續，希望每一棒都是強棒。

議員王鴻薇說，興隆公宅一期是在二○一一年十二月發包，興隆二期和健康公宅則是二○一四年，總計一千兩百八十九戶，都是在郝龍斌市長任內發包。