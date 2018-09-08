巨型木馬進議會 諷柯文哲抱中國大腿

2018-09-08

抬出道具質詢 王世堅：珍重不再見 柯：你會失望啦

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市議員王世堅昨於議會總質詢時抬出三．六公尺高的塑膠馬道具，上面貼有台北市長柯文哲頭像與五星旗，嗆柯執政三年半，言行荒腔走板，把統派想說不敢說的全說了，中國藉柯在台上演木馬屠城。王世堅並對柯說，希望兩人「珍重不再見」，下一任在市議會質詢時，柯文哲已不是質詢對象；柯則笑回「你會失望啦！」

「柯黑」議員王世堅昨進行本會期最後一次總質詢，王說，他四年前質詢前市長郝龍斌時，曾贈郝一隻木馬，質疑當時的國民黨中央委員連勝文廿多次進出中國，選市長是當中國的道具，讓中國得以對台灣木馬屠城；柯執政三年半，表現毫無台灣意識與國家觀念，不但主張兩岸一家親，還加碼說「兩岸命運共同體」、「床頭吵床尾和」，就是想方法抱中國大腿，與中國交心。

王質疑柯文哲被中國抓住把柄，更問柯，是否如作家吳祥輝指控，曾帶病人到中國移植器官？柯當場否認。

討論器官買賣爭議的著作《屠殺》在台上市，譯本出版社、蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝指控，柯文哲曾帶病人到中國器官移植，且器官來自法輪功。柯文哲表示，《屠殺》作者伊森．葛特曼九月十七日會來台灣，屆時當事者就會講清楚。

王世堅舉前市長馬英九為例，指兩岸關係是中央政策，馬再怎麼荒誕離譜，但兩岸一家親等話語「馬想說不敢說，好歹有個分寸」。王痛批柯裝瘋賣傻，在政壇興風作浪、製造對立，中國藉柯活生生對台上演木馬屠城。

此外，「二○二○東京奧運台灣正名公投連署」爭取用台灣名稱參加東京奧運，柯文哲昨被議員詢及是否支持正名運動，柯並未正面回應，僅說自己配合中央政府基調，依照行政院的態度來進行這件事情。