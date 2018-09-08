選戰觀察》龍燕吹集結號 支持者回流

2018-09-08

記者黃鐘山／特稿

年底縣市長選舉，民進黨、國民黨均把台中市視為決戰點，總統蔡英文一週兩度到台中關心市長林佳龍選情，而林開展不少市政建設獲穩定支持；國民黨市長參選人盧秀燕則加緊整軍，推出第一波政見ＣＦ盼搶老人票源。目前林、盧民調互有領先，支持者各自回流。

林佳龍挾現任優勢，近四年來開展不少令人耳目一新的政績，例如綠柳川整治、第一座社會住宅完工、托育一條龍等，基層實力更加深厚，猛打建設政績牌，讓林陣營顯得老神在在。

出身市區的六連霸立委盧秀燕，選戰主打空污、恢復老人健保補助等議題，網羅山城立委江啟臣、海線立委顏寬恒拉抬選情，補足自己縣區知名度不足的弱點，並以多份民調宣稱自己和林佳龍的選情呈現五五波。

國民黨過去擅打組織戰，民進黨則以文宣「空戰」見長，但這次市長選舉，林佳龍努力經營組織，以行政區為單位成立各區後援會，之後四大社團、工會等也陸續跟進，目前約有上百個後援會；反觀盧秀燕起步慢，藍營支持者才要在各區成立後援會和顧問團，基層組織強弱，不言可喻。

弔詭的是，林佳龍上次大贏國民黨的胡志強廿多萬票，加上這四年的政績，但選戰開打以來，各家陸續出爐的民調，林佳龍卻未以現任優勢大幅拉開與盧秀燕的差距，讓綠營要角直皺眉頭。盧秀燕加緊整軍，登記參選之日，縣區紅、黑派領導人一路陪同，藍營的支持者同樣回響熱烈，藍軍基本盤的陸續歸隊，讓選情走向與綠營原先的設定不盡相同，勝負仍在未定之天。