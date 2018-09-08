盧秀燕首波CF 主打恢復補助老人健保

2018-09-08

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕昨推出第一波電視政見廣告，批評市長林佳龍舉債六百億，還刪除老人健保補助，主張恢復老人健保補助，減輕市民的負擔。對於府院頻南下為林佳龍造勢，盧秀燕團隊發言人吳皇昇說，「給民進黨教訓，讓林佳龍下台」的氛圍愈來愈明顯，台中市民不會因蔡英文、賴清德等府院高層前來幫忙造勢拉抬，就會選擇支持林佳龍，這個如意算盤恐怕低估市民的智慧。

中市府：敬老愛心卡更好

吳皇昇表示，市民關心的是林市長任內的舉債暴增、黑箱政治、空氣污染、交通壅塞、青年低薪、經濟衰退等執政問題，盧秀燕會想辦法解決這些問題，並勇敢對抗中央和地方的行政打壓，會與台中市民一起贏回台中。

盧秀燕在昨天推出的電視廣告指出，台北、新北、桃園、高雄都有老人健保補助，只有林佳龍主政的台中市不做。她若當選市長，一定恢復六十五歲以上老人健保補助，減輕年輕一代的經濟負擔，林無法苦民所苦，她跟林佳龍不一樣。

盧又說，老人健保補助每年經費約十二億元，每月補助健保費自付額七百四十九元，受惠人數近十六萬人，這是市民最關心和期盼恢復的政策，林佳龍舉債高達六百多億，竟還刪除老人健保補助，人民納稅錢到底花去哪裡了？這項政見也是她和國民黨市議員參選人的共同承諾。

台中市新聞局長卓冠廷反擊說，六都除台中、高雄增列實質排富條款外，新北的老人健保補助也僅提供給中低收入戶長輩，台北巿則提高補助年齡至七十歲，顯見限縮這項補助已是大勢所趨，台中市弱勢長輩持續補助，完全不受影響。

他表示，市府將節省的經費，完成長青學苑倍增計畫，長照據點更是全國最多，並擴充敬老愛心卡功能，可以折抵就醫與搭乘計程車費用，盧秀燕是以錯誤訊息誤導民眾。