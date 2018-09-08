新興國匯市連環貶 俄盧布跌至兩年半新低

2018-09-08

〔編譯羅綺／綜合報導〕新興市場貨幣危機蔓延，阿根廷披索大貶，利率與通膨飛漲，市場擔憂重蹈二○○一年債務違約；俄羅斯盧布貶至兩年半新低，新一輪制裁風雨欲來，俄國總理又施壓央行降息，市場擔心盧布可能被打落谷底。

此外，路透報導，印度盧比受貿易緊張情勢拖累，週四盧比首度跌破七十二盧比兌一美元大關，且今年以來盧比已貶值逾十二％；外匯分析師預期，未來一年盧比可能跌至七十．四二，低於八月預估的六十八．二二。

分析師：阿根廷不太可能重演倒債危機

阿根廷二○○一年經濟危機導致債務違約，當時政府無法控制的債務逾一千億美元，如今阿根廷披索大貶，利率與通膨飛漲，債務一度又超過一千億美元，市場擔憂歷史重演。但分析師認為，雖然當前經濟脆弱，但不太可能重蹈覆轍；經濟學家斯波特諾（Fausto Spotorno）指出，對阿根廷而言，那是巨大的債務，但就國際水準而言，債務並不那麼大。

然而，英國經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）表示，最近阿根廷市場動盪、財政明顯惡化，如果債券收益率進一步上升或匯率再次崩跌，違約就可能真的發生。

俄羅斯盧布週四盤中下跌逾二％、來到六十九．五盧布兌一美元，為二○一六年三月以來新低；今年以來盧布已重貶二十．二一％。目前盧布遭受內外夾攻，除了新興市場貨幣疲弱拖累，英、美也分別因俄羅斯間諜案及俄國干預美國選舉，揚言將祭出制裁。金融網站Zero Hedge指出，俄國高層無視盧布貶值的沉重壓力，反而呼籲央行降息，與匯市重災區土耳其相似。