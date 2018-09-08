貿易戰新目標 川普矛頭轉向日本

2018-09-08

不滿美日貿易逆差

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本可能成為美國總統川普貿易戰矛頭轉向的「頭號目標」。《華爾街日報》專欄作家弗利曼（James Freeman）撰文指出，川普六日來電時聊到和日本首相安倍晉三關係良好，但話鋒一轉說，「當然，一旦我告訴他們該付多少錢，這（良好關係）將會結束」；川普難掩他對美日貿易條件的不滿，似乎暗示下個出手對象是日本。

第3大貿易逆差國 汽車產業是大宗

消息傳出，日股明顯受衝擊，日經和東證指數昨分別收黑○．八％及○．五％，電子股和汽車股跌幅最深。據美國官方統計，日本是美國第三大貿易逆差國，二○一七年達六八八．七五億美元，其中四分之三來自於日本汽車和汽車零件。

華府智庫美國企業研究所亞洲經濟學家史劍道（Derek Scissors）表示，美國商務部基於國安理由對進口汽車調查，若排除北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）新協議給予加拿大和墨西哥豁免、以及已取得豁免的歐盟，日本將是該調查的明顯目標。

美國和加拿大貿易磋商週五復談，加國官員研判，可能無法在本週華府設定的期限內談完，因三大棘手議題仍未解決，包括美國銷往加國的乳製品配額、加國出版和媒體業的保護、未來貿易爭端解決機制。華府消息人士表示，美加是否消弭歧見，或川普是否選擇只與墨西哥簽訂雙邊協議，目前仍不明朗。