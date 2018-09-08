衝擊雲端產業 美商界促川普勿增關稅

2018-09-08

〔編譯羅綺／綜合報導〕美國科技智庫「信息技術與創新基金會」（ＩＴＩＦ）報告指出，川普對中國新一輪關稅將提高雲端運算服務成本，不過，美國商界仍在做最後努力，希望川普不要再課稅，思科、惠普等科技廠指出，關稅會提高取得網路成本、延緩５Ｇ無線技術推出；全美零售聯盟也指出，製造業、中小企業將無法適應關稅的衝擊。

ＩＴＩＦ報告指出，川普政府擬對中國二千億美元商品加徵關稅，包括路由器、網路交換機、伺服器、主機板、記憶體模組和同軸電纜等，此舉將提高雲端計算服務成本，供應商會轉嫁給雲端用戶，屆時將出現價格上漲、失業以及就業機會減少等現象，將使美國人飽受衝擊。

若加25％稅 估影響3320億美元產值

ＩＴＩＦ估算，若對這些商品加徵十％關稅，未來十年將拖累美國經濟產值達一六三○億美元；若加徵二十五％關稅，將影響達三三二○億美元。

彭博報導，川普政府對中國二千億美元商品加徵關稅的公開諮詢，於週四截止前的最後時刻，美國工商界領袖做出最後努力，致函貿易代表萊席爾（Robert Lighthizer），促請白宮不要啟動這項規模龐大的課稅措施，以免損害美企和消費者的利益。

全美零售聯盟與一五○個相關團體指出，先前對中國五百億美元商品課稅未能逼中國讓步，川普政府應停止關稅行動，回歸貿易磋商，跟中國達成協議。