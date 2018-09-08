白宮加大力道 擬控中國為「匯率操縱國」

2018-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國對中國二千億美元產品的新一輪關稅公開評論期週五結束，川普政府雖尚未公布實施日期，但把中國貼上「匯率操縱國」標籤的可能性大增。彭博報導，白宮正對財政部長努勤施壓，可逕行採一九八八年法律較寬鬆標準認定，以正式指控中國為「匯率操縱國」；這呼應美國總統川普上週受訪時稱，官員正努力研究有關匯率操縱的規定。

對中加課兩千億美元商品關稅前夕

前美國財政部官員表示，華府尚未指控中國人為壓低人民幣匯率，因為目前美國外匯政策報告依二○一五年「貿易便捷及執行法（ＴＦＴＥＡ）」，須符合三要件才能列為「匯率操縱國」，包括對美貿易順差超過二百億美元、經常帳順差超過ＧＤＰ（國內生產毛額）三％、持續單邊干預匯市；目前中國只符合一項，即去年對美貿易順差達三七五○億美元。

施壓財長 採1988年寬鬆標準認定

不過，美國一九八八年「綜合貿易及競爭力法（ＯＴＣＡ）」較具彈性，給予財政部使用廣泛數據的裁量權，包括外匯存底、資本管制、貨幣政策、通膨等。此外，美國上次外匯報告明確提到，據一項法律，一國可能被裁定為「匯率操縱國」，但未說明哪項法律。

美國宣布中國為「匯率操縱國」，雖不會觸發美國制裁或罰款，但會讓貿易緊張升級，也可能造成匯市連鎖反應。美國財政部對匯率操縱國的懲罰措施有四項：拒絕該國取得美國海外民間投資公司（ＯＰＩＣ）的融資管道；禁止參加美國政府採購；要求國際貨幣基金（ＩＭＦ）加強監督；指示美國貿易代表署（ＵＳＴＲ）在評估貿易協定或談判時，把匯率因素納入考量。

知情人士透露，白宮正對努勤施壓，將中國列為「匯率操縱國」；美國財政部四月外匯報告公布後不久，川普即反駁這份報告裁定，並指控中國、俄羅斯都趁美國升息之際操縱匯率、讓貨幣貶值。

美國自一九九四年以來就不曾正式把特定國家貼上「匯率操縱國」標籤，中國在一九九二至九四年曾五次被控「匯率操縱國」。