美擴大海外基建投資 抗衡中國「一帶一路」

2018-09-08

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國致力推動抗衡「一帶一路」的替代選項，聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）週四在華府智庫史汀生研究中心表示，提供融資規模達六百億美元的美國國際開發金融公司（ＩＤＦＣ），將攜手世界其他開發金融組織，成為中國「一帶一路」的抗衡者；中國種種行徑已引發亞太國家對其經濟帝國主義的擔憂。

ＩＤＦＣ增至600億美元 與中競爭大型基建融資

ＩＤＦＣ提供融資的規模，將是目前美國對外開發融資機構「海外民間投資公司（ＯＰＩＣ）」最高限額二九○億美元的兩倍多。約霍等跨黨派國會議員聯合推動的「更佳利用投資引導發展（ＢＵＩＬＤ）」法案，將為ＩＤＦＣ提供法源，以擴大美國在國際開發案扮演的角色；該法案已在眾院通過，正在參院審議。

ＢＵＩＬＤ法案凸顯川普政府對國際開發融資的政策出現大轉彎，川普今年二月公布的預算，提出整併且加強海外開發融資的提議。約霍表示，北京明顯把中國當作亞太區域霸權，造成區域對中國經濟帝國主義的擔憂，但美國相對地提供更自由和公平的視野。

白宮國家經濟委員會負責國際經濟事務的副主任威廉斯（Clete Willems）週四表示，美國越來越擔憂中國在亞太地區的作為、正在從事的投資類型、對不同國家採取行動及如何符合中國戰略利益，「美國希望找到一個方式，來提供一個清楚選項和替代性選擇」。

白宮官員：美將積極參與印太區域基建

威廉斯在史汀生研究中心表示，美國會持續加強和印太區域的經貿往來，像美台經濟關係就很重要；美國有強大和有創意的私人企業，且商界法治觀念良好，雖沒有以「國家資本」大舉投入與主導的資金，但華府良好治理可更佳協調與整合，參與印太區域基礎設施建設。

威廉斯以不點名方式批判中國「一帶一路」，稱斯里蘭卡、巴基斯坦及馬來西亞基礎建設面臨「債務陷阱」，強調「沒有透明及可問責的制度，印太基礎設施就無法永續發展」。白宮七月宣布在印太地區基礎建設支出一．一三億美元，擔憂中國在該地區以投資方式達到地緣政治目標。