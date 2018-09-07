美參議員提出法案 保護台灣邦交

2018-09-07

〔駐美特派員曹郁芬／華府五日報導〕在台灣宣佈與薩爾瓦多終止外交關係後，美國參院外委會亞太小組主席賈德納與魯比歐等四位議員，四日共同提出「二○一八年國際保護及強化台灣邦交倡議法案（簡稱台北法案）」。

授權防止他國對台不利

這項由美國共和黨參議員賈德納、魯比歐，以及民主黨參議員馬基、梅南德茲提出的法案，要求在法案生效後九十天內，以及其後每一百八十天，國務卿或其指派人選應向美國國會就美國重申及強化台灣在全球邦交的作為提交報告。

為防止其他國家作出對台灣不利的舉措，台北法案授權行政部門研議調整美國在這些國家的外交部署與援助。賈德納今天在新聞稿表示，美國會用盡所有可能工具以支持台灣在國際舞台上的地位。

台北駐美處領務組揭牌

除了國會的支持，台北駐美代表處五日也由駐美代表高碩泰舉行領務組的揭牌儀式。這塊懸掛在領務組大廳外的牌子寫著「駐美國台北經濟文化辦事處領務組」。高碩泰的說法是，掛牌為了方便服務僑胞及美國民眾，不需要美方同意。

不過，台北駐美代表處在美方定義是官方機構，領務又具有主權象徵，美方行政單位默許駐美代表處公開掛牌，也是美台關係提升的另一個象徵。

高碩泰回答媒體詢問賈德納等人的新提案時表示，賈德納長期以來對台灣的支持不遺餘力，賈德納日前與立法院長蘇嘉全會談時就透露，對於中華民國面對的挑戰，美國國會要發聲挺台。

高碩泰說，這項法案對台灣國際地位有很多正面表述，台灣十分感謝。北京一些掠奪性、很有企圖心的作為，顯然引起華府各界普遍的關切與警覺，可從媒體報導或各種報告看到華府氛圍的改變。

對台敵對美將擱置援助

賈德納等人在新聞稿中表示，這項法案要求美國拿出與世界各國的交往策略來支持台灣的外交承認或強化非官方關係；法案還授權國務院調降對台灣採取敵對行動政府的關係，擱置或改變美國的外援，包括軍事援助在內。

魯比歐則在新聞稿表示，不能不回應中國想要孤立台灣的作為，「我呼籲我的同僚盡快通過這個法案。」梅南德茲議員則說，做為台灣最親密的國際夥伴，美國對於台灣人民的福祉，對於透過外交獲得安全，對於捍衛與保護未來的能力，美國的承諾必須毫不動搖。