北海道7級強震 11死32人失聯

2018-09-07

〔駐日特派員林翠儀、編譯管淑平／綜合報導〕日本連續遭天災重創！繼日本關西地區遭燕子颱風暴雨侵襲後，日本北海道昨晨三時八分發生芮氏規模六．七、日本標準震度七級的強震，震央附近的厚真町大規模山崩、房屋倒塌，道內火力發電廠全數停擺，造成全道停電，陸空交通中斷，目前已知十一人死亡、三十二人失聯。這是北海道首次觀測到七級地震。

震央位於道南的膽振地區，震源深度三十七公里。強震導致大規模山崩、斷電、斷水、陸空交通大亂。北海道電力公司轄下火力發電廠一度全面停擺，全道二九五萬戶停電，規模超過一九九五年阪神大地震。昨晚雖陸續恢復供電，估計全面復電恐需一週以上。

地震及停電造成當地陸空交通大亂。北海道主要空港新千歲機場由於漏水、斷電，昨日全日封閉，兩百多航班取消、影響逾四萬旅客。日本交通省說，最快七日重啟國內線航班；所幸當地函館與旭川機場仍維持營運。北海道新幹線、JR北海道、地鐵等停擺。

厚真町附近有數百公尺山坡崩塌，道路柔腸寸斷；該鎮有二十多棟民宅遭掩埋或倒塌，二十八人失聯。日本氣象廳警告，未來一週可能還有六級以上餘震。

日本首相安倍晉三召開緊急內閣會議，指示全力搶救；日本政府已陸續派出二萬五千名自衛隊人力救災。而日本自夏季飽受連串天災侵襲，累計已釀兩百多死，日本內閣會議更決定，將提撥六一六億日圓（約一七三億台幣）用於各項災後重建。

逾千台人滯留

去年台灣赴日旅客四五六．四萬人次，其中赴北海道約六十二萬，昨日估計有逾千名我國旅客滯留在北海道。

蔡英文總統已指示外交部儘速了解我國在日本僑民、旅客安全情形，提供必要協助。駐日代表謝長廷也召集緊急應變會議；停電一度導致駐北海道札幌辦事處無法運作，已指派代表處人員趕赴北海道支援。