北海道最強震／295萬戶摸黑 完全復電需一週

2018-09-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本北海道六日發生強震，造成全道約二九五萬戶停電，為史上首次全道停電。日本經濟產業大臣世耕弘成指出，預估至少需一週以上時間，全道始能完全恢復供電。

據報導，當天凌晨三點八分（台灣時間兩點八分）地震發生後約兩個半小時，即當地清晨六點，道內的火力發電廠即因地震而接連緊急停機，發生罕見的全道「電力全失」危機。

北海道電力公司表示，在震源附近、負責提供北海道半數用電的北海道勇拂郡厚真町「苫東厚真火力發電廠」，發電量達一六五萬千瓦，為全道供電量首屈一指的火力發電廠，凌晨強震來襲後，該電廠因劇烈搖晃停止運作。

儘管道內的其他火力發電廠設法彌補苫東厚真電廠遺留的電力缺口，卻力有未逮。上磯郡知內町「知內發電廠」、空知郡奈井江町「奈井江發電廠」、伊達市「伊達發電廠」等其他火力發電廠，也因啟動電廠的安全功能，陸續停止供電，北海道各地連鎖停電逐漸擴大，最後演變成除離島外，全道大停電的電力全失情形。

在備用電力上，雖然有鋪設能從日本本州送電給北海道的輸電網「北本連系線」，但該設備的使用也需電力，在北海道大停電下，此一電力北送的調度亦無用武之地，且最多只能送電六十萬千瓦，不到苫東厚真電廠發電量的一半。經產省指稱，苫東厚真電廠鍋爐的管線恐受損，預估恢復約需一週時間。

在核電方面，「泊核電廠」雖位於該道古宇郡的泊村，原先能供電二○七萬千瓦，鑑於其內部重要設施正下方的斷層正在移動，在六日地震前早由日本「原子力規制委員會（類似台灣行政院原能會）」下令停機。

北海道電力公司表示，在該道砂川市「砂川火力發電廠」可供電十二．五萬千瓦的三號機恢復發電下，六日下午起，札幌市與旭川市部分地區的停電狀態已解除，地標之一「札幌電視塔」的電子鐘也恢復時間顯示，但距離全面恢復供電仍為時尚早。