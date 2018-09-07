中國代表鬧場 諾魯要求北京道歉

2018-09-07

島國論壇閉幕 瓦卡：沒人可以對我們頤指氣使

〔記者呂伊萱／台北報導〕太平洋島國論壇（ＰＩＦ）昨閉幕，由於中國代表團特使杜起文在論壇中鬧場的誇張行徑，諾魯總統瓦卡（Baron Waqa）要求中國正式道歉。中國外交部先是回批諾魯作為主辦國「上演拙劣鬧劇」，昨更要求道歉。台灣外交部表示，尊重主辦國議事安排是基本的為客之道。

ＰＩＦ昨天閉幕，此次論壇由於中國鬧場衝突及澳洲難民營爭議，使得相關討論比會議主題氣候變遷更引人側目。中國代表團特使杜起文於四日年會活動中，企圖搶在島國領袖前先行發言，被主辦國諾魯總統瓦卡拒絕。中國代表團於是憤而集體離席，杜起文離席前，還大搖大擺地繞行會議室一周，表達不滿。

瓦卡五日召開記者會，要求中國就此事正式道歉。瓦卡說，他對這件事情「要硬起來」，因為「沒人可以對我們頤指氣使」。杜啟文「連部長都不是」，還想搶在吐瓦魯總理之前發言，「開玩笑嗎？」

瓦卡批評中國不尊重太平洋，也不尊重其他到諾魯參加會議的島國領袖和部會首長。瓦卡直言，很多大國來到諾魯，有時候買遍太平洋、有些人咄咄逼人，甚至到了踐踏所有人的地步。他說，所有領袖從這個論壇都知道了，「有些人是多麼傲慢」。瓦卡說，他不只認為北京應該為這種行為道歉，他本人也會在聯合國和各國際場合提出這件事。

中方反嗆：該道歉的是諾魯

不過，中國沒有讓步，中國外交部五日回批，諾魯作為主辦國，「違背國際慣例和論壇規定，上演一齣拙劣的鬧劇」；中國外交部發言人華春瑩昨更在每日簡報會表示，諾魯顛倒黑白，該道歉的是諾魯方面。

外交部：應尊重主辦國安排

外交部發言人李憲章指出，以現代化的文明社會而言，出席國際會議活動，尊重主辦國的議事安排是「基本的為客之道」。

對於我外長吳釗燮在出席ＰＩＦ期間備受禮遇，李憲章也說明，部長在論壇圓桌會議中受邀首先發言，外交部表達感謝。部長率團出席論壇活動，也是希望與各成員國建設性地對話、交流，展現台灣協助太平洋島國發展的意願。