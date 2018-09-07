陸委會：台商須贊助對台工作費 形同政治捐

2018-09-07

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會昨公布因應中國「對台卅一項措施」實施成果報告，報告中歸納三項國家安全風險、十項企業及產業風險、九項個人風險，提醒國人及企業注意；其中包括台資企業經常受中國大陸相關部門要求，在享受優惠的同時，必須挹注「對台工作」相關費用，形同被攤派「政治捐」。

陸委會報告指出，對台卅一項措施是分化台灣、削弱台灣經濟自主性、影響政府公權力運作。中國大陸為達「反獨促統」，透過軍演威懾、緊縮國際空間、拔我邦交國等作為，施壓台灣，打擊我政府威信，但又釋出「惠台」利多，安撫台灣民眾反彈，拉攏台灣人民，製造政治、社會及經濟各項矛盾，對台灣產生潛在的國安風險。

在企業風險方面，根據報告，台商經營受政治干擾，包括以「分裂國家」、違反「一中原則」等政治認同為由，任由網民或有心人士獵巫舉報，強貼標籤，並進一步制裁「綠色台商」，同時透過媒體及網路無限上綱追打，脅迫企業屈從其政治立場及意識形態，而上市公司也須設立共產黨組織。

企業也須承受專制社會體制的管束風險。除了個人，在陸外國公司亦被納入社會信用體系中，編上一組十八位數的「統一社會信用代碼」，作為監控與管理的工具；中國大陸的「網絡安全法」也強化對企業網路的監管權。

個人赴陸也存在各種風險。報告指出，中國大陸「國家安全法」及「境外非政府組織境內活動管理法」，嚴格限制個人言論自由；中國大陸政府建置「天網」工程，監控攝影機遍佈城市，以掌控城市的人車蹤跡。

中國大陸以「網絡安全法」為由，濫用個資，侵害秘密通訊自由及言論自由。今年五月起在中國大陸全境試行「社會信用體系」，大量蒐集、處理及利用個人資料，作為個人信用評分指標，藉以全面監控、管理中國大陸民眾及境外人士。

中國的「電影產業促進法」，明訂中國大陸企業組織人民不得與「傷害民族感情」的境外組織和個人合作拍攝電影，其審批範圍已從作品本身在中國大陸的銷售，擴大到我國業者、藝人、藝文工作者乃至消費者日常的表意自由，造成台灣藝人及業者極大壓力，而陸方龐雜的政治審批及干擾，屢屢造成我方藝人及業者權益嚴重受損。