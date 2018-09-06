張忠謀：中國扶植半導體 有無獲利打問號

2018-09-06

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電創辦人張忠謀昨表示，半導體將持續發展和創新，透過政府扶植與投資的國家有中國與阿布達比，但目前這兩國的半導體業者，「到底誰獲利或有沒有獲利都不知道」。

張看好半導體產業 將持續發展創新

半導體業一年一度的盛會「國際半導體展 （SEMICON Taiwan）」昨隆重登場，逢今年積體電路（IC）發明六十週年，科技部籌畫一系列「IC60─ I See the Future」活動，其中「IC60大師論壇」邀請張忠謀開講，他以「從半導體業的重要創新看半導體公司盛衰」為題，回顧半導體重要創新與哪些企業得利與失利。

張忠謀說，IC發明者傑克．基爾比（Jack Kilby）是他當年在德儀（TI）工作時的同事，他可說是台灣唯一與IC發明者喝咖啡、聊天的人，很適合來演講。

他說，半導體業第一個創新是電晶體，早年成功的有德儀與快捷半導體（Fairchild）；第二個創新是德儀發明矽電晶體，僅德儀得利；第三個創新就是IC，得利者是德儀與快捷。

第四個創新是摩爾定律，張忠謀說，摩爾定律可說是全世界半導體公司的監督者；第五個創新是MOS（金屬氧化半導體）技術，讓摩爾定律得以延續；第六個創新是記憶體，讓日本公司、英特爾與三星得利，德儀因投資不足而沒落。

第七個創新是封裝與測試委外；第八個創新是英特爾發明微處理器；第九個創新是超大型積體電路（VLSI）系統設計與矽智財（IP）及設計工具。

第十個創新就是台積電在一九八五年提出的晶圓代工營運模式；張忠謀說，晶圓代工創新模式得利者是台積電與IC設計，但最大得利者是台積電的客戶，甚至是整個社會都得利。

全球產值成長率 將超過世界ＧＤＰ

張忠謀指出，半導體還有很大創新空間，預期未來十到二十年內，全球半導體業產值成長率將超過世界GDP的二．五至三％，可達五到六％。