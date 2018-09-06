VOC空污管制 恐衝擊國艦國造

2018-09-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕政府對南部製造業提出的固定源揮發性有機物（VOC）空污管制，讓造船業大為頭痛；台船內部研究，VOC總量管制若以過去三年產能來計算，國內造船產業恐將被消滅，國艦國造計畫更將受到嚴重衝擊。

台船：恐消滅國內小型船廠

高屏地區為期三年的第一期VOC空污總量管制已於今年七月結束，進入第二期期程；但在產業與環團意見相左下，第二期期程標準尚未強制執行。

工總在六月份與環保署座談時，台船總經理曾國正直言，「第二期VOC管制恐使國內造船業受到重創，許多小型船廠及供應鏈廠商更將因此消滅，更別提政府主導的國艦國造計畫。」

第二期排放上限 擬採過去3年產能制定

台船分析，過去三年是全球造船業最不景氣谷底，然而VOC第二期程的標準擬重新認定，採過去三年產能來制定VOC排放上限；但這段期間因產業蕭條，台船只有正常產能的六成，一旦VOC的「緊箍咒」加上來，代表明年開始，即使造船業景氣回溫、船廠有訂單，也無法產能全開，如何發展海洋產業？

台船表示，身為造船業龍頭，對環保責無旁貸，願依過去三年的VOC排放總量再降十五％，「希望政府規劃下一階段VOC總量管制時，應該合理考量，環保應顧及產業發展，漸進式達到減排目標。」

工總強調，政府的環保政策與產業政策不應自打嘴巴，建議第二期程不必再重新認可，只要依第一期認可之排放量，扣除法定削減比率即可。