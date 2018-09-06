兼顧產業發展 工商界提環評6建議

2018-09-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會昨與環保署長李應元座談，理事長林伯豐提出環評效率待加強等建議；台泥董事長張安平直言，國內環保教育不足是阻礙循環經濟發展的一大原因。針對政府允諾改善的環評制度，工總也提出應該加速審查並顧及產業發展。

台泥：環保教育不足 阻礙循環經濟

林伯豐指出，政府對環評的努力有目共睹，但實質成果仍待加強；例如環評效率至今沒有改善，PM2.5及碳排放標準也應該考量產業發展。

張安平示警，台灣的二氧化碳排放在全球名列前茅，短期的未來可能就要付出代價，然而國內的環保教育仍嫌不足，政府應負起責任；他舉例，廢輪胎及廢棄塑膠交由水泥廠處理，以廢輪胎代替燃煤，可降低碳排，在歐美日大廠早就有前例，但在台灣卻處處受限。

他直言，民間對循環經濟的不了解而發動抗爭，造成很多環保上的障礙，「這可能是環保署或行政院的問題」。

工總：環評無明確標準 讓投資卻步

工總也認為環保署的「環評法修正草案」版本仍有不足，最新提出六點建議。一是環評審查標準須明確；二是審查效率提升，過去曠日廢時對產業投資案造成困擾，但此次環保署修正草案中並無相關增修；三是納入「修正式否決權」制度，現階段貿然刪除環評否決權制度、恐嫌躁進，建議修改為「修正式否決權」，審議會若認定不應開發，開發單位可請求主管機關再行審議，並參考美國的「爭議協調機制」來解決。

四是主管機關不宜變更或廢止審查結論，工總認為這將增加開發行為的不確定性，重創產業投資意願；五是法規標準應全國一致；六是礦業權展延不宜重新辦理環評，因已核定礦業用地若再行環評，恐有違憲之虞。

工總表示，環評時程充滿不確定性且無明確標準，讓企業投資卻步，也不利創新轉型；尤其政府放任非理性抗爭、過度操作環保議題，不僅無助台灣在全球的環境評價改善，更經常造成重大投資案延宕。