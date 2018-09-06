42年台半導體發展史》台灣從零學習 中國野蠻發展

2018-09-06

記者洪友芳／特稿

「SEMICON Taiwan二○一八國際半導體展」昨一場大師論壇出現動人場景，當台上出現四十二年前前往美國移轉半導體技術的四位種子成員代表座談，與會者起立為他們鼓掌長達一分鐘，感謝有他們當年的投入，才能造就今天的台灣半導體大業；也因台灣半導體產業是按部就班、穩紮穩打，成為全球不可缺少的要角，不像中國砸錢強搶技術、野蠻發展，反而成為產業最大威脅。

70年代種子工程師話當年

一九七○年代，當半導體產業逐漸主宰全球產業經濟，台灣沒有缺席，從零開始學起。政府推動「積體電路工業發展計畫」，並於一九七六年派出一批年輕的工程師赴美國無線電公司（RCA）受訓，學得技術移轉回台；成員之一的史欽泰昨說「老實說那時看不到未來」，曾繁城也提到「真正考驗是回來之後」，他回憶機器裝顛倒的糗事、台積電初成立艱辛等，台下業界大咖聽得津津有味。

從無到有，台灣半導體經過四十二年來發展，成為垂直分工的世界知名生產聚落，IC製造排名居全球第一，晶圓代工在全球市場佔有率近七成，封測業排名也居全球第一、IC設計排名第二、記憶體居第四，整體產值在全球僅次於美國、韓國，排名第三。

3到5年內 中國難追上台灣

但中國政策傾全力野蠻發展半導體業，到處挖人才、祭出吸引外商投資的策略、補助資金廣建晶圓廠等，以台灣半導體基礎與實力堅實來看，中國要追上台灣，三到五年內恐很難；只不過，我們要如何持續保持競爭優勢，還是要靠政府在五缺、鬆綁法規多加把勁，還有產業界更努力研發創新，才能繼續維持台灣半導體的領先與榮景。