美台國防工業會議十月登場 產業界盼與美深化交流

2018-09-06

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美台軍事產業交流日趨密切，在「美台國防工業會議」十月底登場之前，兩國廠商五月曾在高雄「台美國防產業論壇」碰頭。產業界人士表示，台美軍工廠商五月會面後，已為日後合作打下基礎，也欲透過美台國防工業會議深化交流，但包括我廠商參與美方供應鏈等未來願景，都不可能一步到位，產官界須緊密合作、穩紮穩打才行。

軍方人士表示，台美軍工業者經歷台美國防產業論壇暖身後，交流已愈來愈緊密，雖然美台國防工業會議下月底才登場，但目前廠商報名情況不亞於去年，估計產、官、學界參訪團人數約有四十至五十人，且人數持續增加中。

至於今年預期達成的目標，軍方人士表示，此次會議產、官界仍循往例，官方代表參加正式會議，產業界人士則參與周邊會議與交流，亦可能參訪美國洛馬、雷神等重要軍工業者。

由於我國正推動「國機國造」、「潛艦國造」等重要工作，但我國國內軍工市場不大，因此，產業界有和美方合作的意願，盼透過實質交流，了解美國國防供應鏈的標準與資格，進而尋求日後打入美方供應鏈的可能性。

產業界人士認為，美方供應鏈相關要求很嚴格，我方要打入美方供應鏈，不可能一步到位，需要政府拋出方針，和產業界緊密合作，一步一步穩紮穩打。

產業界人士表示，在台美國防產業論壇後，台美產業界雖有個別私下接觸，但雙方仍在彼此了解，現階段僅是台美國防產業界交流、合作的開端。美台國防工業會議對產業界而言，並非是尋求商機的平台，而是利用會議空檔深化雙方產業交流，並討論明年台美國防產業論壇的內容。