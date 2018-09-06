助島國醫療 我設6000萬特別基金

2018-09-06

論壇會員國可就近向我大使館或代表處提出申請

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部長吳釗燮正於我南太友邦諾魯，參與第四十九屆「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum, PIF）年會相關活動。為因應各島的迫切醫療需求，吳釗燮昨於論壇宣布，新設立總額兩百萬美元（約六千萬台幣）的「太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，論壇會員國可就近向我大使館、代表處提出申請。

外交部指出，吳釗燮應邀於年會中的「永續發展目標圓桌會議」擔任首位發言人。吳釗燮在會中說明我長年對太平洋島國在農業、教育、醫衛及基礎建設上的貢獻。

為因應各島國對醫衛的迫切需求，吳釗燮更當場宣布設立總額兩百萬美元的「台灣／中華民國─太平洋島國論壇國家特別醫療基金」，作為未來一年選派我專科醫療團隊赴論壇會員國進行醫療服務的經費。論壇會員國可依據其特定需求，就近向我大使館或代表處提出申請，期限是從今年九月到明年八月。

外交部表示，此項基金是在我既有定期派遣的醫療團外，特別提撥的專案經費，期盼針對論壇會員國當地特殊病症，指派我國專業醫療團隊前往服務，以改善太平洋地區人民的健康與福祉。

外交部也說，此倡議受到出席會員國及發展夥伴代表的熱烈歡迎，除我國外，挪威、古巴、加拿大、義大利及印度等國也在會中宣布各自的計畫。

「太平洋島國論壇」會員包括澳大利亞、紐西蘭、庫克群島、斐濟、法屬玻里尼西亞、吉里巴斯、馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦、諾魯、新喀里多尼亞、紐埃、帛琉、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、東加、吐瓦魯與萬那杜等十八國。

台灣過去也曾在論壇架構下，提供太平洋島國青年全額補助獎學金，協助島國青年進修高等教育。

外交部補充說，我國持續透過雙邊合作架構，協助小島友邦達到聯合國永續發展目標，相關計畫目的在於提升人民生活水準，進而達成區域繁榮發展的整體目標，展現我身為南島語族一份子的友愛及團結精神。