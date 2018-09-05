美國在台協會推薦// 台劇發光 外銷190國

2018-09-05

〔記者粘湘婉／台北報導〕台灣導演葉天倫作品，陳怡蓉、溫昇豪、曾珮瑜、黃柏鈞主演的跨國影集《雙城故事》，橫跨台北、舊金山取景，劇情描述從未出國的台灣女孩到美國追愛，以及在美國出生成長的華裔女孩回台尋根的故事，透過Netflix外銷到全球一百九十個國家，加拿大、巴西、阿拉伯、日本、法國等國媒體大幅報導，美國在台協會（ＡＩＴ）日前也特地發文推薦：「繼《瘋狂亞洲富豪》後，很開心看到另一部描繪亞裔美國人生活作品《雙城故事》。」成功讓國際看到台灣！

《雙城故事》描繪亞裔美人生活

導演葉天倫開心表示，這次跟Netflix合作《雙城》，讓國際觀眾也能看到台灣作品，播出後他陸續看到各國觀眾評價，有法國網站因此注意到演員陳怡蓉，特地以專文介紹，並評論演員演出討喜；菲律賓觀眾則表示「被迷住了」，各式各樣評價蜂擁而來，「能夠有其他國家觀眾收看熱烈討論，注意到台灣有很棒的演員，就是一件很讓人振奮的事情」！

這次跨國合作雙方都感受到不少文化衝擊，美國製片組驚訝台灣近卅名工作人員中，男女比例竟是接近一比一，就連攝影師也是女性，與美國大多是男性工作人員為主相當不同；台灣工作人員一人擔任多職，在片場迅速完成工作，全場奔走模樣也讓美國製片組留下深刻印象，也是另一種台灣之光。

葉天倫表示，這次在舊金山拍攝近一個月，光申請工作簽證就是大工程，很感謝ＡＩＴ全力協助以急件處理，舊金山影委會也跟台北市影委會密切開會討論，幫忙申請拍攝場地，並建議劇組在舊金山拍攝，一定要請當地警方協助維安，每到拍攝地也會發現，連路邊停車格都全數淨空，讓劇組能安心拍攝。

葉天倫表示希望未來能將經驗傳承給其他台灣影視工作人員，讓台灣能有更多國際合作的作品，「我相信台灣有許多製作公司都能做到，也很希望三個月影集播完後，有外國觀眾因為看到《雙城》去大稻埕遊玩，透過作品讓他們願意多了解台灣，那就是最欣慰的事了」。