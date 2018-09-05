祭黨紀！藍開鍘楊麗環 綠擬砍吳芳銘

2018-09-05

〔記者謝武雄、林宜樟／綜合報導〕九合一選舉登記作業截止後，藍綠陣營陸續揮出黨紀大刀。中國國民黨桃園市黨部考紀委員會昨天開會，決議對脫黨參選桃園市長的前立委楊麗環開除黨籍。民進黨中央黨部今討論開除違紀參選的黨員案，其中包括嘉義縣副縣長吳芳銘。

楊麗環：擺脫藍綠惡鬥 應人民的要求參選

對於被國民黨開除黨籍，楊麗環回應說，她早就宣布退黨，何來的開除黨籍？楊麗環說，她的參選是應人民的要求，因為大家生活都很苦，希望能擺脫藍綠惡鬥。她說，國民黨提名的陳學聖曾經兩次脫黨參選、還在立法院說過台獨是台灣的選項，這樣的人要如何支持？國民黨應該要先處理這樣的事情吧？

對於楊麗環的回馬槍，陳學聖表示：「自己從政以來，都尊重黨部規定辦理。」國民黨不容許少數人分裂造成選戰失利，未來會加倍努力，一票都不能少。

至於嘉義縣副縣長吳芳銘月前宣布退出民進黨，參選下屆縣長，並於八月底完成選舉登記。吳芳銘說，他已公開宣布退黨並遞出副縣長辭呈。

但嘉義縣長張花冠表示，自己小腿骨裂開，又罹患蜂窩性組織炎、支氣管發炎，連走路都有問題，嘉義縣剛受嚴重水災，「我現在需要副手」；吳芳銘昨仍現身縣議會臨時會備詢，證實張尚未批核吳的辭呈。

民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠抨擊，吳芳銘坐公務車跑行程，呼籲吳說話算話、儘快辭職，留下好句點；林沐惠並舉張花冠第一次參選縣長時曾辭立委、國民黨新北市長參選人侯友宜辭副市長為例，建議張花冠速准吳芳銘辭職。

張花冠表示，正在遴選新副手，「咄咄逼人是要幹什麼？」吳芳銘則說，並未用公家資源拜票、拉票。

民進黨嘉義縣黨部昨宣布開除違紀參選鄉鎮市長、縣議員的黨員共十人，為歷屆選舉之最，包括參選鄉鎮市長的黨員陳春一、林俊謀、吳明勳，以及參選縣議員的吳建霖、黃嘉寬、趙麗娜、劉宏文、龔良榮、涂文以、莊竣傑。