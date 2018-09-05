中國器官移植爭議》吳祥輝告誹謗 柯斥選舉花招

2018-09-05

〔記者／綜合報導〕「蝴蝶蘭文創公司」前天在報紙刊登全版廣告，指外文書籍《屠殺》近期將在台灣發行中文版，廣告並摘錄書中內容，指「台北市長柯文哲帶病人到中國器官移植」；柯文哲批出版社負責人吳祥輝「只是拿錢辦事，應查幕後誰出錢」，吳昨出面指柯誤導離題，同時針對柯說他是拿錢辦事的打手，親上台北地檢署告柯誹謗。柯文哲則回批：「這是選舉花招。」

吳祥輝表示：「我不裝窮也不裝闊，幾百萬我隨時有。」指自己就是自己的金主、打手，因看不慣柯的作為。吳提告誹謗並附帶民事求償一千萬元，並稱還會再針對柯涉嫌違反「人體器官移植條例」提告。

拿錢辦事？吳：幾百萬我隨時有

吳祥輝指出，《屠殺》一書中，所有和柯相關的內容都是正確無誤，柯早知器官來源是法輪功，作者伊森的原稿經過柯三次確認後才出版；至於日前廣告所載翻譯內容，都是經過伊森驗證通過的版本。吳祥輝指自己有伊森和柯文哲往來信件證明，並表示自己在八月十五日與伊森見面時，伊森一再強調信中寫得很清楚。

吳祥輝說，這幾天的新聞發展與相關發言，他都有轉達給伊森，伊森表示自己很傷心，因為此書是他冒著生命危險採訪寫作，卻被柯為了選舉這樣糟蹋。

柯批吳祥輝抹黑 不排除也提告

對於吳祥輝的指控及提告，柯文哲在議會答詢時卻再諷：「這是選舉花招，大家都曉得。」「是姚人多請假嗎？怎麼發生這種事。」他並引述民進黨籍市議員王威中先前臉書上的公開發言，「這考驗人民智慧還是政黨同志的智慧。」由於現任海基會秘書長姚人多是總統文膽，並已進駐民進黨台北市長參選人姚文智競選團隊，柯的發言暗指此事主謀可能為民進黨。柯文哲競選辦公室昨並駁斥吳祥輝所有指控都是不實抹黑，不排除提法律行動。吳祥輝隨後也發聲明表示，歡迎柯文哲採取法律行動。民進黨發言人何孟樺則表示，該廣告與民進黨一點關係都沒有，應回歸醫療專業討論，民進黨尊重相關當事人說明，不予評論。

對於柯被指涉入器官買賣，姚文智表示「我們自己也嚇了一跳」，但畢竟二○一四年就討論過了，他希望選舉回歸到市政和政策討論。國民黨市長參選人丁守中表示，在選舉的過程中，任何質疑的和被質疑的都應該說清楚講明白。