侯盧看「全面霾伏」 齊心宣示反空污

2018-09-05

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜與台中市長參選人盧秀燕昨日合體造勢，共同觀賞電影「全面霾伏」，宣示反空污的決心。針對盧主張「中電不北送」，侯說，新北市有核電廠、火力發電廠，足夠供應大台北地區使用。

盧秀燕安排工作人員觀賞電影「全面霾伏」，做為內部教育訓練，侯友宜也特地南下，全程看完電影。盧秀燕表示，台中空污非常嚴重，市民健康受到影響，尤其這兩年空氣變糟，就是因為台中火力發電廠火力全開，「全面霾伏」談到空污對人體的影響，有警示作用；而中央要在新北市興建深澳電廠，侯友宜非常反對，因此邀請他來看，希望共同呼籲民進黨政府，不要再用火力發電方式殘害民眾健康。

侯友宜也表示，火力發電違反時代潮流趨勢，深澳燃煤電廠不但傷害北北基桃民眾健康，也破壞環境生態，他和盧秀燕的共同目標，就是反對火力發電廠傷害國民健康。

另外，媒體問侯友宜對「中電不北送」的看法。他說，新北市境內有核能發電廠、火力發電廠，供應大台北沒問題；有時候電力不是用加法，而是用減法，蓋深澳電廠要花一千億元，一千億元能做很多事，包括輔導高耗能、低產能的工業轉型，甚至在社區內可以有創能、智能的做法，所以盧秀燕要減少火力發電的方向是對的，他相信全台灣用電不會有問題。

對於盧秀燕、侯友宜的說法，台中市新聞局長卓冠廷說，市長林佳龍上任後，勇於面對國民黨執政時從未正視的空污挑戰，三年多來已有初步改善成果。反觀盧秀燕過去未關心過空污，要選市長才喊反空污，卻只停留在「喝豬血湯、看電影、救空污」格局。

中市府：說清楚是否挺重啟核四

卓冠廷也說，電影「全面霾伏」中的毒氣是大地震引起，根本與火力發電造成的空污無關，如果盧這麼怕天災引起災難，她應該講清楚對位於地震帶附近四座核電廠的立場，侯友宜也應說明是否支持重啟核四廠？