「貞鄭會做事」 雙城連線向前衝

2018-09-05

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨與桃園市長鄭文燦合體，兩人組成「貞鄭會做事」連線到新北市鶯歌區拜票。鄭說，蘇是最強的母雞，從過去到現在，他從蘇身上學到遠見、魄力、執行力，凡是該決就要決定；雙方互誇對方會做事，未來要加強兩市的交通、供水等多項合作。

蘇貞昌、鄭文燦在鶯歌建國市場掃街，受到攤販、民眾的熱情支持。蘇說，新北和桃園緊鄰，不僅是共同的生活圈，也是一千萬人的舞台，鄭的政績深獲好評，讓桃園市進步很快，這是因為市長的態度決定城市進步的速度。蘇並送給鄭一枚「鄭文燦會做事」的徽章，象徵北桃「貞鄭會做事」連線。

另對於新北市藍、綠最近口水攻防的老人假牙補助、提升體育處為體育局等議題，鄭文燦也「參一腳」表示，他覺得國民黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌「都變了」，蘇進化成二．○版，像海綿一樣吸收新知，沒有教條、勇於打破框架，只要好的就往前衝；原來是警察英雄形象的侯友宜也變了，侯現在比較會講政治語言、比較會鬥嘴，把原有的侯友宜掩蓋掉了，很可惜。

鄭酸侯變了 侯辦：政治語言

鄭文燦表示，蘇的老人假牙補助是具體可行的政策，是侯搞錯預算，桃園市的老人假牙補助已推動四年，滿意度高達九十五％，假牙裝置率有一定比率，不是年滿六十五歲就會馬上申請，有些是六十八歲、七十歲才申請，並非侯所說的需要二十五億元。鄭並說，桃園市率先成立體育局，新北是全台最大的運動城市，侯友宜卻反對體育局。老人裝假牙及各縣市成立體育局遲早會成為全國一致的政策，由此可見侯對市政並不了解。

對於鄭文燦的批評，侯友宜昨回應說，不知蘇老縣長口中的「安全無污染的燃煤電廠」是什麼？並對鄭文燦提出質疑：「你也贊成深澳燃煤電廠嗎？」

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回批，侯友宜要求老縣長的假牙政策先講清楚預算財源，不要債留子孫，這才是負責任的語言，相較之下，老縣長的口號式政見、「安全無污染」才是政治語言，就連鄭市長的言論也是典型的政治語言。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨與桃園市長鄭文燦一起到鶯歌區掃街，兩人互誇對方會做事，未來要加強兩市的交通、供水等合作。（記者邱書昱攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨與桃園市長鄭文燦一起到鶯歌區掃街，兩人互誇對方會做事，未來要加強兩市的交通、供水等合作。（記者邱書昱攝）

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