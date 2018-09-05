「貞鄭會做事」 雙城連線向前衝

2018-09-05

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨與桃園市長鄭文燦合體，兩人組成「貞鄭會做事」連線到新北市鶯歌區拜票。鄭說，蘇是最強的母雞，從過去到現在，他從蘇身上學到遠見、魄力、執行力，凡是該決就要決定；雙方互誇對方會做事，未來要加強兩市的交通、供水等多項合作。

蘇貞昌、鄭文燦在鶯歌建國市場掃街，受到攤販、民眾的熱情支持。蘇說，新北和桃園緊鄰，不僅是共同的生活圈，也是一千萬人的舞台，鄭的政績深獲好評，讓桃園市進步很快，這是因為市長的態度決定城市進步的速度。蘇並送給鄭一枚「鄭文燦會做事」的徽章，象徵北桃「貞鄭會做事」連線。

另對於新北市藍、綠最近口水攻防的老人假牙補助、提升體育處為體育局等議題，鄭文燦也「參一腳」表示，他覺得國民黨新北市長參選人侯友宜與蘇貞昌「都變了」，蘇進化成二．○版，像海綿一樣吸收新知，沒有教條、勇於打破框架，只要好的就往前衝；原來是警察英雄形象的侯友宜也變了，侯現在比較會講政治語言、比較會鬥嘴，把原有的侯友宜掩蓋掉了，很可惜。

鄭酸侯變了 侯辦：政治語言

鄭文燦表示，蘇的老人假牙補助是具體可行的政策，是侯搞錯預算，桃園市的老人假牙補助已推動四年，滿意度高達九十五％，假牙裝置率有一定比率，不是年滿六十五歲就會馬上申請，有些是六十八歲、七十歲才申請，並非侯所說的需要二十五億元。鄭並說，桃園市率先成立體育局，新北是全台最大的運動城市，侯友宜卻反對體育局。老人裝假牙及各縣市成立體育局遲早會成為全國一致的政策，由此可見侯對市政並不了解。

對於鄭文燦的批評，侯友宜昨回應說，不知蘇老縣長口中的「安全無污染的燃煤電廠」是什麼？並對鄭文燦提出質疑：「你也贊成深澳燃煤電廠嗎？」

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群回批，侯友宜要求老縣長的假牙政策先講清楚預算財源，不要債留子孫，這才是負責任的語言，相較之下，老縣長的口號式政見、「安全無污染」才是政治語言，就連鄭市長的言論也是典型的政治語言。