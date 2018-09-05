國際郵費不公平 川普再釘中國

2018-09-05

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國總統川普的貿易顧問納瓦洛近日在英國《金融時報》撰文指出，全球郵遞費率給予中國企業不公平優勢，從美國洛杉磯寄到紐約市的包裹，竟比北京寄到紐約還貴；中國電商在網路銷售的大量仿冒品，使得處於競爭劣勢的美國小企業和製造商被擠出市場，導致美中貿易逆差惡化。

納瓦洛指出，川普已下令國務院在萬國郵政聯盟（ＵＰＵ）本週衣索比亞的特別會議上，就「終端費率」重新談判，要求解決這種不平等現狀；ＵＰＵ由一九二個成員國組成，現行ＵＰＵ終端費用讓中國郵政以廉價費率交寄大量的小包裹，對美國在內的許多成員國都不公平。終端費率是目的國郵政系統向寄件國郵政系統收取處理和寄送的費用。

納瓦洛說，美國企業或製造商從洛杉磯寄送約一磅（四五四公克）重的限時包裹到紐約，運費七到九美元（約二一六至二七七台幣）；相同包裹從中國寄至紐約，採ＵＰＵ終端費率，美國郵政管理局（ＵＳＰＳ）只收約二．五美元。

他抨擊，中國企業除了享有國內政策資助外，ＵＰＵ規則讓其額外享有海外郵寄費率的不公平起步優勢，造成電子商務市場價格受嚴重扭曲。

納瓦洛說，美國雖處理約一半世界郵件，在設定ＵＰＵ終端費率上卻只有一票，若ＵＰＵ大會未能發展公平費率結構、無法完全補償美國郵管局寄送成本、收取和美國內較一致費用，川普政府將採取必要行動，包括自行宣布美國郵管局採用的費率。