國人4500億押注 新興債拉長戰線為宜

2018-09-05

資金撤出 今年報酬率轉負

〔記者廖千瑩／台北報導〕台灣人愛買基金，近年來更「瘋」打著高配息、高殖利率訴求的高收益債券及新興市場債券基金。到今年七月底止，在台灣銷售的高收益債券基金規模已達八五七六億元，其次就是新興市場債券基金的四千五百億元；但受到資金撤出影響，新興市場債券基金今年來報酬率幾乎清一色轉為負，某國內債券組合基金操盤手，因連結到一檔新興市場債券基金，今年來報酬率大跌逾一成，正在為寫停損報告而焦頭爛額。

根據投信投顧公會統計，到今年七月底，在台銷售的新興市場債券基金達四千五百億元，較去年底約四一二三億元、成長九％，對比二○一六年底約一九七四億元，兩年不到暴增了兩千五百億元。

但今年來，新興市場地雷一個接著一個爆，有基金經理人坦言，因美中貿易戰懸而未決，加上美國持續升息，美元短期還是會進一步走高，當全球資金潮逆轉，從新興市場撤回美國，新興市場貨幣恐持續承壓，也影響債券表現，今年以來清一色都轉為負報酬。

還有業者提醒，近兩年在台灣熱賣逾兩千億元的「目標到期債券基金」，主要也是投資新興市場債券，年收益率可達四％到六％，今年來隨市場波動，報酬率也大受影響。

但也有基金業者認為，外界擔憂新興市場貨幣跌勢不止，恐重演金融風暴，是過慮了！因新興市場不是第一次出事了，尤其新興市場債券基金已經跌了一陣子，建議先觀望為宜，定期定額還是可以持續扣款，可買到較多單位數，若較積極投資人可拿預定三分之一資金先買一點、不要全投，將投資時間拉長到十到十五年以上，應該是穩賺不賠。