接連遭海「貶」 新興市場烏雲罩頂

2018-09-05

土耳其里拉暴跌骨牌效應

阿根廷披索今年來貶52％

〔編譯盧永山／綜合報導〕土耳其里拉暴跌引發的風暴，已全面吹向其他新興市場，擁有龐大外債的阿根廷、巴西、印度、印尼等國貨幣，近來紛創新低，阿根廷披索甚至取代里拉，成為今年以來貶最重的貨幣。由於美國聯準會（Fed）持續升息，加上中國經濟成長放緩，不利大宗商品需求，這些國家面臨資金出走的壓力，貨幣可能進一步貶值，通膨壓力升高，可能重演新興市場金融危機。

紐約梅隆銀行表示，屢創歷史新低的土國里拉，是這波新興市場危機的引爆點。土國因為拒絕釋放美籍牧師布朗森，遭美國總統川普加碼制裁；由於土國擁有龐大的經常帳赤字和美元計價外債，投資人擔憂在美國持續升息和美元走強下，該國的償債成本將激增，里拉因而暴跌。

儘管土國央行祭出救市措施，但市場信心不足，今年以來里拉重貶四十二％，通膨則飆升至逾十七．九％，創十五年最高；土國央行考慮在下週四貨幣政策會議後調整政策。但分析師指出，除非土國央行大幅升息，否則難挽里拉頹勢。

阿根廷因要求國際貨幣基金（ＩＭＦ）提早發放五百億美元紓困金，引起市場恐慌，擔憂該國經濟或金融出狀況，導致披索閃崩。阿國央行緊急宣布升息十五個百分點至六十％，為全球最高，但仍無法阻止披索慘跌，今年來貶幅達五十二％，為全球最大。為防止危機惡化，阿國總統馬克里宣布撙節措施，包括調高穀物出口稅、裁減部會首長逾半等，希望恢復ＩＭＦ和外資信心。

另外，印度第二季經濟成長率達八．二％，為全球成長最快的經濟體，但仍不敵新興市場動盪，印度盧比貶至歷史新低。

印尼盾貶亞洲金融危機以來新低

印尼也不容樂觀，儘管五月以來印尼央行四度升息，提高利率一．二五個百分點，印尼盾仍貶至一九九八年亞洲金融危機以來最低；分析師預期，包括食物、汽油、交通運輸等，都會因印尼盾走貶而上漲，民眾生活負擔將加重。