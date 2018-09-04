3縣市鬧家變 國民黨大刀伺候

2018-09-04

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選受理登記完畢，在縣市長選舉部分，國民黨黨務人士說，竹縣可望「刀下留人」，桃市、嘉市後續處理難免，東縣仍待了解。

林為洲退選 可望刀下留人

國民黨雖祭出黨紀規範，但在縣市長部分，僅有國民黨前澎湖縣黨部主委鄭清發遭祭出撤銷黨籍處分。黨務人士指出，黨紀已有規範，以是否去「登記」為主，「一翻兩瞪眼」。

登記結果出爐後，國民黨在桃園市、嘉義市、澎湖縣、台東縣四縣市長選舉分裂，但之前宣布要參選新竹縣長的立委林為洲退選，也未去登記，而有去登記的嘉義市議長蕭淑麗、前立委楊麗環、前台東縣長鄺麗貞，三人都還是「國民黨員」。

黨務人士指出，林為洲經中央考紀會通過開除黨籍，中常會未通過，林退選後，黨紀案將退回中央考紀會討論。蕭淑麗則經地方黨部考紀會建議開除，案件送至中央考紀會；楊麗環、鄺麗貞案，地方黨部考紀會還沒開過會。

至於蕭淑麗已宣布退黨，國民黨考紀會主委魏平政強調，宣布退黨與黨紀無關；根據國民黨今年地方公職人員選舉黨員行為規範，黨員違反黨紀自行登記競選者，一律予以開除黨籍或撤銷黨籍處分；經開除者，六年不得恢復；經撤銷黨籍者，三年不得恢復。

魏平政表示，在登記截止後，各地方黨部會調查整理相關考紀案，中央考紀會打算開會一次處理。