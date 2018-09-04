73人違紀參選 民進黨準備開鍘

2018-09-04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在年底九合一選舉登記截止後，開始盤點各縣市「違紀參選」黨員。依規定，未經黨提名登記參選、或經提名後放棄參選者，將開除黨籍。黨部統計違紀參選者，縣市長有兩名、縣市議員有四十二名、鄉鎮市長廿九名。民進黨將在登記截止後十天內，祭出黨紀處分。

村里長尚待統計

違紀行為處罰程序，非直轄市縣市議員、鄉鎮市長、村里長代表，由其黨籍所屬地方黨部執行委員會提案，送評議委員會裁決。若為縣市長、直轄市議員，則由中執會提案送中評會調查與裁決。

違紀參選的縣市長方面，民進黨苗栗縣黨部執行委員朱泰平不滿民進黨未提名黨員參選苗栗縣長，以無黨籍登記參選縣長；嘉義縣副縣長吳芳銘未完成退黨程序，登記參選嘉義縣長。

除違紀參選，選舉中「違紀助選」行為，則會以個案對事實及情節輕重認定，多席次選舉輔選和單一席次選舉輔選各有標準。黨內高層表示，違紀助選行為須有人提出證據檢舉，處分包括警告、停權、開除黨籍等。

民進黨籍台北市民政局長藍世聰過去公開表示，將輔選台北市長柯文哲，不惜被開除黨籍。黨內高層表示，若藍只是繼續執行北市府的政務職角色，就沒有違反黨紀問題；若藍有實質公開助選非黨籍候選人，經人檢舉，就會回到中評會做事實認定。