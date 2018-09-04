中國器官移植爭議》柯文哲否認涉入 控吳拿錢辦事

2018-09-04

〔記者郭安家、沈佩瑤／台北報導〕蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝近期要出版作家伊森．葛特曼寫的《屠殺》一書中文版，吳昨刊登報紙全版廣告，廣告節錄書中摘要，指柯文哲曾涉入中國器官買賣市場；台北市長柯文哲昨在議會答詢時一概否認，並指廣告絕非吳祥輝出錢刊登，「吳只是拿錢辦事而已，應該去查誰出錢」。

籲媒體應該查是誰出錢

該書四年前出版時，葛特曼曾解釋，沒說過「柯仲介器官買賣」，柯文哲昨未正面回應書中內容，指四年前曾拿出作者澄清信函，作者也答應若再版會修改，「問題是那本書賣得很爛，根本不會再版」。

柯文哲又說，該廣告絕不是吳祥輝出錢刊登，因廣告費要一百萬元以上，吳祥輝只是拿錢辦事而已，台灣選舉就是用泥巴戰，他不會發瘋，還呼籲媒體應該查是誰出錢。

民進黨北市「友柯」議員王威中昨於臉書批評吳祥輝的廣告，還問「難道我們已經不會堂堂正正的對決了嗎？」引發不少議論，但不久就刪文。王事後說，用字遣詞造成誤解，所以刪文，並無黨內壓力。他說，並未影射民進黨是廣告金主，他是說該廣告會傷害民進黨，有人把它聯想與民進黨有關，是非常不公平的。

柯文哲在議會市政總質詢被問及「有去中國當器官移植掮客嗎？」柯回應「沒有」，他負責器官移植受贈者的術後照顧，病人從中國開完刀回來，有併發症才會找他。柯也否認取得器官優惠、陪中國官員喝酒，並指自己沒做買賣的事。柯還否認說過「器官來自於法輪功」。他說，中國有用死刑犯器官，跟法輪功不一樣。