柯任內首赴北市忠烈祠 藍綠轟騙票

2018-09-04

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕年底選戰激烈，台北市長柯文哲積極搶攻各方選票，昨天更是上任以來首度主持「一○七年忠烈陣、公亡將士暨烈士秋祭大典」，引來騙選票的質疑。柯文哲昨受訪回應「不要想太多」，市長行程很多，有時間就會來；但藍綠議員皆諷柯一如外界批評，沒有中心思想，並大膽預言十月十日當天，柯會讓國旗旗海飄揚台北，目的是爭取藍營選民支持。

柯回應：不要想太多

國民黨台北市議員王鴻薇批評柯一直在玩兩面手法，選在軍人節前往任內從沒去過的忠烈祠，為了騙票不擇手段。王鴻薇昨更預言，柯文哲在十月十日，會讓台北插滿國旗，用一系列動作爭取藍營選民支持。王也吐槽柯「之前說沒來參加是因行程很忙，難道今年就不忙？」很明顯就是刻意，這就是柯的選舉策略。

民進黨台北市議員阮昭雄說，選舉當然要爭取每個階層支持，但也顯示出柯如同外界批評「沒有中心思想」。

柯昨回應，軍隊是國家的命脈，且危險來臨時要保家衛國，有時還要犧牲生命，榮譽是軍人很重要的成分，本來就應對軍方表達敬意。

另外，台北捷運中正紀念堂站英文為Chiang Kai-shek Memorial Hall，幾乎每三分鐘列車進站，捷運站就以英文呼喚一次「蔣介石」；台北歌劇劇場藝術總監曾道雄昨指出，呼應轉型正義，應將站名中英文改為「國家音樂廳戲劇院站（National Theater and Concert Hall）」，但他很失望，三年前已提過此事，柯文哲卻怕得罪藍營而不敢改名。

曾道雄說，四年前他是柯文哲文化圈後援會成員，期待柯改革；柯今年出訪波蘭，與前總統華勒沙談轉型正義，在國內卻不做轉型正義，反而在作秀。他質疑柯文哲怕刺激泛藍勢力，不考慮此事，柯沒核心價值。

台北市政府發言人劉奕霆表示，捷運站改名加入公民參與，正由主責局處擬定作業要點，未來市民可透過相關程序表達意見。