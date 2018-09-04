英德讚聲 姚文智進步有目共睹

2018-09-04

姚：實現台灣價值 就有機會贏得勝利

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨舉辦「百工百業挺改革」造勢活動，輔選列車昨晚開抵台北市，身兼黨主席的總統蔡英文、行政院長賴清德都出席致詞，力挺黨籍台北市長參選人姚文智，這也是姚獲提名後，首度與蔡、賴兩人同台造勢。蔡英文說，民進黨沒有個人英雄主義，全黨團結一心力拚選戰，要在台北市重返執政；她也誇姚，進步有目共睹，為人誠懇，懂得省思不足之處，更不在政治口水打轉。

會場湧入逾三千人

「百工百業挺改革」活動與會人士除黨政要員，還有眾多公會團體出席，會場湧入逾三千人。賴清德與姚文智一起進場時，現場歡聲雷動，頻頻高喊「賴院長加油」、「姚文智凍蒜」。

姚文智隨後致詞表示，身為執政黨在國家首都選戰的提名人，他感覺責任非常重大。台北廿年來歷經國民黨、現任市長柯文哲執政，國際城市競爭力一路下滑，即使與台灣其他五都相比，桃園、台南、高雄也位居前段班，而台北市則是敬陪末座。據日本「世界都市綜合排行榜」，台北市與其他國際城市相比，從二○○八年第廿六名一路下滑至二○一七年第卅六名。

姚文智說，台北市長應該要讓百工百業創造自己的榮耀，感覺這場選舉「撥雲見日」，他有信心，只要大家相挺，「一個拉十票，十個拉一百票」，共同實現台灣價值，就有機會贏得最後勝利，讓「綠色執政、品質保證」落實在首都，營造繁榮的「新台北市」。

賴清德表示，只要我們完成三個條件，姚文智一定能贏得最後勝利；第一是團結，陳菊是第一個牽起姚的手，蔡總統也替姚授旗，百工百業也站出來了，我們要告訴社會，團結一心支持姚文智。 賴指出，第二是信心，姚起步晚，難免遇到困難，但姚過去的經歷總能在險境中求勝。第三則是信任，只要給姚機會讓他當選，肯定會有一番建設。

蔡致詞說，改革固然陣痛，但不可停滯不前，中央陸續終結象徵低薪的22K、推動托育、長照、社會住宅等政策，要做一個為人民解決問題的政府，首都台北當然也要往前衝。

蔡英文說，黨內很多有經驗、有能力的幹部陸續進駐姚的競選團隊，全黨上下一心、不分派系，「民進黨沒有個人英雄主義」。她也誇，「大家都有感覺到姚文智最近表現愈來愈好」，企盼姚可以發揮過去在高雄、台北各十年的經驗，打造首都榮耀。