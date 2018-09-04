中國高鐵當封面 南一書局社會課本惹議

2018-09-04

〔記者林曉雲／台北報導〕中小學才剛開學，南一書局出版的國中二年級課本，以一帶一路串連中國的上海東方明珠塔、和諧號高鐵、駱駝等圖像作為封面主題，台北教育大學教授李筱峰在臉書發文質疑，該課本封面根本像是中國當局的政治宣傳海報，引發熱議。南一書局昨澄清指出，課本封面是和內容相關，該冊內容是中國史地，因此封面設計引用中國現有建設意象，又如國一社會課本內容是台灣史地，就選用齊柏林導演拍攝台南鹽田及國道照片，書局並無任何特定政治立場。

南一：配合中國史地內容

南一書局發言人顏世枋表示，國中一到四冊社會教科書的封面，都是今年新學期第一次使用，國二上的課本封面所取意象，是藉絲路和中國目前推的一帶一路貫串古今，呼應史地教材，知己知彼，讓台灣學生更了解對岸中國現況，並非如教授擔心的「像中國當局的政治宣傳海報」。

顏世枋說明，課本封面完全是依台灣、中國、世界課綱的重點處理，無任何政治立場，他也出示國中社會第一和第二冊（國一）封面說明，該二冊內容是台灣史地，所以封面素材均與台灣相關，當時為紀念齊柏林導演逝世週年，因此選用他拍攝的台灣照片，也在封底放上齊柏林之子齊廷洹的說明，讓學生能了解封面照片的意義，由台南將軍鯤鯓里的扇形鹽田和從空中俯瞰高速公路，感受台灣工程實力和美景。

南一書局表示，封面設計以教材為發想、以時事為連結、以美學為實踐，若因為封面的素材、構圖、意象等，使外界產生過度聯想，願研擬後續修改，以免引議。

負責審查教科書的國家教育研究院主任楊國揚表示，國教院沒有事先審查教科書的封面，只有形式要求封面上的書名等資料須正確，封面圖案屬於表述自由，如有爭議，出版社須回應說明。