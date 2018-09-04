資深醫管人才挖不動 中國改招畢業生

2018-09-04

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕中國對台政策對於台灣醫療臨床人力吸引力有限，但醫管人才在台有「供過於求」情形，反而中國較缺相關人力、需求增加，儘管中國傾向挖角在台有經驗的資深人員，但吸引力有限、實際捨台赴中人數有限，目前中國醫界也鎖定招聘剛畢業的醫管學生，由於調薪空間較大，部分醫管科系確實出現畢業生西進現象。

中國訂有「健康中國二○三○」規劃，要強化健康制度體系，對相關人才需求也增加，而台灣醫療技術或管理都成熟，成為挖角目標之一。

據指出，台北醫大部分醫管科系學生一畢業就有中國醫院前來招聘。台北醫大目前有和中國浙江寧波市李惠利醫院合作，協助其寧波院區營運；台北醫大管理中心主任白冠壬認為，中國對新技術和管理的需求很高，這類人才頗受歡迎。

中國無醫管科系 台灣供過於求

新光醫院副院長洪子仁也指，現在中國像二十幾年前的台灣，醫院事務多由醫護人員自理，教育體系尚無醫管科系，所以很缺醫管人才。而中國雖是對台灣已在管理階層或有經驗者較有興趣挖角，但這些人在國內有基礎，較不會捨台赴中；反而近年有些年輕學生對中國市場關注度提高，並陸續有人西進工作，但主因也是台灣市場供過於求，開一缺就有二、三十人應徵，只好向外發展。

此外，醫管畢業生在中國起薪與台灣差不多，月薪台幣三萬多元起跳，但兩、三年後，台灣薪資往往停滯，在中國若表現優秀則會加到四、五萬，此誘因讓不少到對岸的學生，可能就回不來了！

陽明大學醫管所合聘教授周穎政也提及，中國想要的是顧問級醫管人員，將台灣經驗帶入，台灣因為餅較小，近年學生對中國醫管關注度確有提高，目前雖還未有學生大規模外流，但後續發展需觀察。

台灣醫務管理學會理事長謝武吉表示，醫管涉及層面廣，包含人事、財務、行政、採購、法規政策，國內也有發展證照制度，中國卻很缺相關人才；若是醫院管理階層赴中，較有影響，若是年輕畢業生赴中，估影響較有限，因很多醫師也會進修醫管，可望補足相關人力。