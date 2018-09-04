兩岸執業環境差異大 教學醫院醫師多數留台

2018-09-04

〔記者林惠琴、吳亮儀、黃以敬／台北報導〕中國釋出三十一條對台政策至今已有半年，醫界盛傳，中國對於台灣優秀資深醫師有需求，頻頻開價挖角，但國內多家教學醫院指出，至今並未發生醫師或管理階層明顯捨台赴中狀況，可能仍與兩岸醫師執業的整體環境存在差異有關。

外傳中國訂出要搶千名醫師

本報接獲民眾爆料指出，有就讀陽明大學、台北醫大醫學系的孩子提到，有學長姊打算結束實習階段就赴中，因對岸開出條件不輸在台執業，且外傳中國有訂出要搶千名台灣醫師的目標。不過，陽明、台北醫大觀察，畢業生流向仍以留在台灣居多。

一名常到中國做特別門診、示範手術的外科醫師透露，中國其實對剛畢業的準醫師需求較不大，「中國較想馬上學到台灣經驗醫師的技術」，因此較想挖角有經驗醫師到中國。

不過，林口長庚醫院副院長黃璟隆表示，目前並無醫療人員赴中情形，中國市場雖讓人動搖，但須考量工作環境、薪水福利、社會制度等多重因素，要放棄台灣還是很難，現仍以兩岸交流經驗為主。

新光醫院副院長洪子仁也指出，尚無看到該院有人力明顯西進，人才移動要考慮因素很多，是「一拉一推」的過程，除有中國拉力，例如市場龐大，也須有台灣的推力，例如執業環境惡化，才會造成捨台赴中，但目前中國吸引力仍小，絕大多數還是選擇留在台灣。

台北榮總醫企部主任李偉強提及，半年來，暫未看到有醫療人力西進，可能因公立醫院醫師多屬公務員，較不會變動。台大醫院發言人王亭貴也說，未見醫護赴中狀況，除公務員屬性，也因不少人致力研究、教學，國內仍較有發展空間。

在中國有發展醫院的聯新國際醫療集團總執行長張煥禎指出，台醫前往對岸，仍以投入與台灣有關的醫院系統、提供高端醫療服務為主，因兩岸在現實層面仍有落差，沒有很多醫師想去，中國也沒多少醫院聘得起台醫。

醫師：不能輕忽年輕準醫師外流

但有醫師也警告，中國雖還無法磁吸國內優秀醫師，但年輕準醫師對中國的好奇與機會探索是有，會否影響未來醫界人力後繼，也不能輕忽。